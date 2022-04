Per 46 anni è stato il parroco di Fiumana: addio a don Carlo Camporesi

Sarà il vescovo di Forlì - Bertinoro mons. Livio Corazza a presiedere, giovedì, alle 10, nella chiesa di Fiumana di Predappio (Via Provinciale, 15), la messa esequiale di don Carlo Camporesi. Il vicario generale don Enrico Casadei, in una nota diramata ai sacerdoti, ai diaconi permanenti e al consiglio pastorale diocesano, annuncia che il presbitero, parroco di Fiumana dal 1974 al 2020, “è ritornato alla Casa del Padre la notte scorsa all'Ospedale Morgagni - Pierantoni”. Originario di Meldola, dove era nato il 25 aprile 1942, don Carlo, che aveva appena compiuto 80 anni, era stato ordinato presbitero il 21 settembre 1967. Cappellano a San Francesco di Meldola, poi parroco a Massa e Sadurano, dal 1974 aveva iniziato il suo ministero a Fiumana. Nel corso degli anni aveva assunto anche la guida pastorale di San Cristoforo, Marsignano e Sant’Agostino.

Nell’ottobre 2020, dopo ben 46 anni di servizio a Fiumana, don Camporesi aveva lasciato la guida delle parrocchie a lui assegnate, ritirandosi nella Casa del clero, presso il Seminario vescovile di via Lunga a Forlì. Il suo posto a Fiumana, dal 7 novembre di quell’anno è stato preso da don Massimo Bonetti, che la settimana prima era già entrato a Predappio, Predappio Alta, San Cassiano e San Savino. “Assicuriamo la nostra preghiera di suffragio per Don Carlo – continua il vicario - perché il Signore lo ricompensi del bene che ha fatto come uomo e come sacerdote nella sua vita, ed esprimiamo il nostro sentito cordoglio anche ai suoi familiari”. In attesa della liturgia di commiato, dalle 12 di mercoledì è possibile salutare don Carlo Camporesi presso la chiesa di Fiumana, dove è stata allestita la camera ardente. Al termine della celebrazione eucaristica, la salma sarà accompagnata in corteo per la sepoltura nel cimitero locale.