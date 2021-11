Per 60 anni sacerdote tra Forlì e la valle del Montone, è morto don Tedaldo

Sarà il vescovo Livio Corazza, a presiedere i funerali di don Tedaldo Naldi, morto venerdì, a 85 anni, a causa di una grave malattia. I funerali si svolgeranno sabato 6 alle 10, nella pieve di Santa Maria delle Lacrime, a Rocca San Casciano. Originario di Rocca San Casciano don Tedaldo era stato ordinato sacerdote nella Cattedrale di Modigliana il 29 giugno 1961, era stato poi cappellano di Castrocaro Terme, dal 1969 al 1978 missionario in Argentina. Dopo il suo ritorno in Italia era stato nominato parroco a Vecchiazzano e nel 1988 nel suo paese d’origine a Rocca San Casciano con l’ incarico di amministratore anche di San Donnino in Soglio, Portico di Romagna, Bocconi e San Benedetto in Alpe.

"Assicuriamo la nostra preghiera di suffragio - scrive il vicario generale della Diocesi, don Enrico Casadei comunicando la notizia della morte di don Tedaldo ai sacerdoti - ed esprimiamo il nostro cordoglio alla sorella, ai parenti e alle comunità che ha guidato con tanta generosità e zelo". Al termine delle esequie la salma di don Tedaldo sarà tumulata nel cimitero di Rocca San Casciano.