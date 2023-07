Per fare domanda basta l'app "Resistere", online il bando per i ristori alle imprese alluvionate

È online il Bando per la concessione di contributi a favore delle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini che hanno subito danni dalle alluvioni di maggio 2023. Le imprese interessate possono presentare la richiesta dalle 9.00 di lunedì 31/07/2023. Per dimostrare lo status di impresa danneggiata è possibile usare anche l’App gratuita “Resistere”, scaricabile dagli store Android e Ios.

Apre lunedì 31 luglio alle 9, il bando della Camera di commercio della Romagna per i contributi per la ripartenza delle imprese che hanno subito danni diretti e immediati a causa delle alluvioni del maggio scorso.

“Con questo bando vogliamo contribuire alla ripartenza delle imprese del nostro territorio, con tempestività nell’erogazione del contributo e con la massima semplicità per la presentazione della documentazione necessaria a provare i danni subiti – commenta Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna –. Abbiamo pensato all’App “Resistere”, che affianca i sistemi tradizionali di attestazione dei requisiti, come modo agevole e immediato per certificare i danni subiti. Vogliamo che le nostre imprenditrici e i nostri imprenditori non si sentano abbandonati, ma che sentano la nostra volontà di aiutarli a ripartire e la nostra gratitudine per la loro forza e voglia di fare impresa”.

Beneficiarie del contributo a fondo perduto di 2.500,00 euro, in regime de minimis, sono le piccole e medie imprese che hanno sede legale e/o unità locale operativa in tutti i Comuni della provincia di Forlì-Cesena e nei comuni di Casteldelci, Novafeltria, San Leo, Sant’Agata Feltria, Montescudo per la provincia di Rimini. Ogni impresa può presentare una sola istanza, indipendentemente dal numero di unità operative, sedi locali, agenzia o filiali.

Il plafond dedicato a questo bando, è di 2.334.795,00 euro, a cui vanno aggiunti 165.205,00 euro, da destinare alle imprese agricole in graduatoria nel bando regionale 2023 per agevolare i prestiti di conduzione, per un totale di oltre 2,5 milioni di euro.

La Camera si riserva la possibilità di integrare il fondo, con proprie risorse e grazie a elargizioni da parte di Enti o organismi pubblici e privati, con la raccolta fondi “Resistere”. Per velocizzare i tempi di erogazione del contributo, il bando prevede una fase unica, l’istruttoria si conclude con l’adozione del provvedimento di concessione unitamente a quello di liquidazione della somma concessa. Le imprese possono dimostrare i danneggiamenti subiti anche con l’App “Resistere”, scaricabile dagli store Android e Ios (https://onelink.to/eqjvw2).

L’APP, infatti, certifica qualsiasi file multimediale acquisito con smartphone o tablet, attribuendogli estremo valore probatorio e consente la produzione di un fascicolo fotografico in cui evidenziare i danni subiti e le azioni di ripristino effettuate.

Le imprese interessate possono presentare la richiesta di contributo, dalle 9.00 del 31/07/2023 alle 21.00 del 29/09/2023, attraverso il sistema Webtelemaco di InfoCamere, che è raggiungibile dal sito www.registroimprese.it, seguento il percorso: Sportello pratiche / Altri adempimenti camerali / Contributi alle imprese. Nella pagina del servizio Sportello telematico Agef sono disponibili le istruzioni per l’accesso e l’invio delle pratiche, cliccando su Info.

Il bando, il modulo di domanda e tutte le informazioni utili per presentare le richieste di contributo, sono pubblicati nella pagina dedicata del sito www.romagna.camcom.it (sezione Promuovi l’impresa / Finanziamenti).