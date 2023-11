"Per Giulia e per tutte le donne": mostre e spettacoli dal vivo "per educare al rispetto e alla parità"

Mostre, spettacoli dal vivo, incontri pubblici, proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali. Sono decine gli appuntamenti previsti nei prossimi giorni a Forlì e nel comprensorio in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. "Per Giulia, e per tutte le altre, il Comune e numerose espressioni del mondo istituzionale e associativo forlivese hanno promosso un programma ricco di iniziative e momenti di confronto, con l'obiettivo di alzare la voce e dire basta alla violenza fisica e psicologica contro le donne", afferma l'assessora alle Pari opportunità, Andrea Cintorino, in prima linea nella campagna per la tutela di genere e il contrasto a ogni forma di violenza e discriminazione.

"Quella femminile è una questione che riguarda tutti. Non bastano la prevenzione e la diffusione di una nuova cultura educativa, che comunque dobbiamo continuare a fare - prosegue Cintorino -. La politica e le istituzioni devono prendere decisioni concrete, assumere provvedimenti e investire risorse. A Forlì, con l’individuazione di una nuova casa rifugio, lo stiamo facendo un passo importante e responsabile l’approvazione unanime al Senato del disegno di legge contro la violenza domestica e le forme di aggressione sulle donne. Mi preme infine ringraziare di cuore tutte le associazioni del territorio che, anche quest’anno, hanno contribuito in maniera determinante alla realizzazione di tutti gli eventi in programma nei prossimi giorni a Forlì".