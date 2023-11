Per i bimbi de "L’Albero Felice" una giornata da chef: giornata al forno sfornando biscotti al cioccolato

Nella cornice del progetto di plesso di Outdoor Education, i bambini della Scuola dell’Infanzia “L’Albero Felice” di San Lorenzo in Noceto (che fa parte dell’Istituto Comprensivo 8 Matatia di Forlì), accompagnati dalle maestre Cristina e Annacarla, hanno avuto l'opportunità di arricchire il loro apprendimento con un'uscita didattica presso l’accogliente forno locale “Lombardi”. I piccoli chef in erba hanno dato vita a deliziosi biscotti al cioccolato guidati dal signor Roberto.

Il forno, sensibile all'importanza dell'educazione culinaria, ha offerto una merenda speciale: pizzette appena sfornate, regalando ai piccoli partecipanti un'esperienza completa di sapori e tradizioni locali. Un incontro didattico che ha unito apprendimento e divertimento, arricchendo il percorso formativo dei giovanissimi studenti. Le maestre ringraziano il forno locale "per l'ospitalità, ed esprimono la loro gratitudine per l'impegno e la dedizione del signor Roberto e della signora Simona nel coinvolgere attivamente i bambini in questa esperienza educativa. La sinergia tra la scuola e la comunità locale ha reso possibile un'uscita didattica indimenticabile, contribuendo a formare non solo piccoli pasticceri, ma anche cittadini consapevoli e appassionati del loro territorio".