Per i bimbi più vulnerabili un centro estivo per vivere l'estate all'insegna del divertimento

Grazie all’Associazione Welcome ODV di Forlì sta per partire l’avventura del centro estivo “Welcome Al Sole 2024”, per offrire a 70 bambini e bambine di Forlì, che provengono da famiglie in difficoltà, 7 settimane di puro divertimento, dal 10 giugno al 26 luglio, tutte con 4 pomeriggi di attività e una giornata intera di gita. Un’opportunità unica per vivere esperienze straordinarie, dal primo incontro con il mare alla sensazione di libertà dei tuffi in piscina, o il brivido di scendere dagli scivoli acquatici, circondati dalle risate degli amici e delle amiche.

Per far sì che tutto questo si realizzi, è stata lanciata una campagna di raccolta fondi, con il sostegno di ITASolidale e con un obiettivo economico di 7mila euro, su Produzioni dal Basso - prima piattaforma di crowdfunding e social innovation - per riuscire mantenere le rette del centro estivo accessibili alle famiglie con bassi redditi, garantendo anche ai loro figli e figlie un’estate tutta da vivere. I fondi raccolti verranno utilizzati per l’acquisto delle merende sane e nutrienti, per pagare gli ingressi in piscina e nei parchi acquatici, oltre che le gite in pullman.

L’Associazione Welcome ODV offre opportunità educative a minori con un background difficile, per contrastare la povertà educativa e fornire alle famiglie un punto di riferimento e supporto nella crescita dei loro figli e figlie, promuovendo il loro benessere attraverso tante proposte, come il supporto nell’apprendimento, attività ricreative, laboratoriali e sportive di dodgeball, tutte caratterizzate dalla valorizzazione del patrimonio personale e delle lingue di origine.

Per maggiori informazioni:

https://www.produzionidalbasso.com/project/un-welcome-al-sole-illumina-lestate-con-noi/