Per i Vigili del Fuoco un nuovo dispositivo per combattere gli incendi boschivi

Il nuovo strumento può essere impiegato in teatro operativo per il rifornimento degli elicotteri per contrastare gli incendi boschivi

Il comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena è stato dotato di una nuova attrezzatura per combattere gli incendi. Si tratta di un nuovo serbatoio idrico autoportante di circa 11mila litri, che può essere impiegato in teatro operativo per il rifornimento degli elicotteri per contrastare gli incendi boschivi.