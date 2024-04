Per il 25 Aprile iniziative dedicate alla Liberazione anche a Forlì: il programma

In occasione del 25 Aprile, festa nazionale della Liberazione, anche il Comune di Forlì organizza una serie di iniziative: ecco il programma

Sabato 20 aprile 2024

Ore 11.00, presso il parcheggio della palestra Buscherini, in via Orceoli, a Forlì si svolgerà un incontro Promosso dal Comitato di Quartiere Pianta Ospedaletto Coriano dal titolo “Il 25 aprile a 80 anni da Fragheto”.

Lunedì 22 aprile

Ore 10.00, al Sacrario ai Caduti per la libertà presso San Mercuriale, piazza Saffi, Forlì, si terrà una commemorazione dei Caduti del 2° Corpo D’armata Polacco, alla presenza del Console della Repubblica di Polonia.

Martedì 23 aprile

Ore 9.30, in via Castel Latino, a Vecchiazzano, Forlì, presso il parcheggio in angolo con via Magellano, cerimonia di inaugurazione riposizionamento del Monumento ai Caduti in guerra, con la partecipazione di una schierante d’Onore del 66° Rgt Fanteria Aeromobile Trieste.

Saranno presenti studenti della Scuola primaria “Peroni”.

Mercoledì 24 aprile

Ore 20.00, l’Istituto Storico della Resistenza, via Albicini 25, a Forlì ha organizzato “Aspettando il 25 aprile”, visita guidata nella sede e interventi di storie della Resistenza, concerto e brindisi.

Giovedì 25 aprile

Ore 9.30 in piazza Saffi, si svolgerà la Cerimonia Istituzionale alla presenza del Prefetto di Forlì - Cesena, del Sindaco di Forlì, delle Autorità cittadine e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Renderà gli onori un picchetto del 66° Reggimento Fanteria Aeromobile “Trieste”.

Accompagnerà la manifestazione la Banda “Città di Forlì”. Seguirà la cerimonia di premiazione dei vincitori del Concorso rivolto alle scuole e agli studenti “79° Anniversario della Liberazione - 25 aprile 2024”.

(In caso di maltempo la cerimonia di premiazione si terrà nel Salone Comunale, Piazza Saffi 8).

Pomeriggio – Parco Urbano Franco Agosto

Ore 15.00 inizio della Festa popolare della Liberazione, realizzata in collaborazione con ANPI Comitato Provinciale Forlì-Cesena, FIAP, Gruppo Alpini sezione di Forlì e Associazioni di volontariato.

Ore 16.00 Concerto Banda “Città di Forlì”

(In caso di maltempo il concerto si terrà nel Salone Comunale, Piazza Saffi 8)



Sabato 27 aprile

Ore 16.30 - Sala Donati, Corso A. Diaz, 111, Forlì Presentazione del libro “Sono nata partigiana – Parola di Amalia Geminiani”.