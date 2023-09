Per il decennale della Fondazione Fornino Valmori ecco una nuova casa per gli autistici over 65.

Non è nei pensieri della Fondazione Fornino Valmori perseguire il mito della giovinezza. Il suo vero obiettivo? Garantire un futuro per chi viene dopo di noi. Questa visione emerge con chiarezza dall’apertura del convegno dedicato ai 10 anni di attività della Fondazione, tenuto dal co-fondatore e presidente Vincenzo Fornino: “E’ una domanda che ci poniamo tutti noi genitori di un figlio autistico, che ne sarà di loro quando noi non ci saremo più?” Dieci anni fa, le famiglie Fornino e Valmori decisero di dare una risposta concreta a questa domanda, investendo tutto ciò che avevano per dare seguito a un sogno: realizzare un centro che accogliesse i ragazzi autistici guidandoli in un percorso di crescita e potenziale autonomia.

Durante il convegno, svoltosi mercoledì scorso a Forlimpopoli, Vincenzo Fornino ha annunciato l’ultimo tassello di questo traguardo: una struttura appositamente dedicata agli adulti autistici over 65. Ha inoltre presentato un rendering architettonico sottolineando quanto l’idea sia già in una fase progettuale avanzata e, con l’occasione, ha ricevuto l’appoggio delle autorità locali: la Sindaca di Forlimpopoli Milena Garavini e la Sindaca di Bertinoro Gessica Allegni con la benedizione di Monsignor Corazza, vescovo della diocesi Forlì-Bertinoro. La dottoressa Alessandrini, psicologa e coordinatrice della struttura, ha evidenziato una problematica attinente e rilevante: per legge, una volta compiuti i 65 anni di età, gli adulti autistici, devono essere trasferiti in residenze per anziani, “come se l’autismo scomparisse con l’età” sottolinea Alessandrini. L’innovazione del progetto sta nel creare un percorso continuo e circolare che prenda in carico l’assistito a 360 gradi, rispondendo così alle preoccupazioni delle famiglie che temono per il futuro dei loro figli.

“In questi dieci anni sono stati creati spazi e laboratori su misura, seguendo le diverse inclinazioni e i bisogni di questi ragazzi”, ribadisce Luca Versari il presidente della Cooperativa Insieme per crescere, il braccio operativo della Fondazione. Il progetto ha richiesto ingenti investimenti. Una sfida a cui la Fondazione ha sempre risposto con un binomio vincente: soluzioni personalizzate che fanno leva sulle attitudini dei ragazzi e ampi spazi trasformati in campi da calcio, basket, serre, stalle per cavalli e laboratori creativi; spazi vitali che consentono di mettere in gioco percorsi di crescita.

Un'ulteriore conferma della validità dell’iniziativa viene dal professor Ianes, autorevole voce nel campo della pedagogia dell’inclusione e ospite d’onore del decennale della Fondazione Fornino Valmori che ha subito colto la tensione evolutiva che si respira in ogni metro quadrato della struttura, “una sorta di ecosistema” - così la definisce il professore - “con una forte tensione evolutiva che mette le persone in condizioni di crescere e di evolvere fortemente rispetto alla problematicità comportamentale, una delle maggiori fonti di stress per la persona stessa, per la famiglia e per tutte le relazioni in cui la persona vive”.

Nell’ecosistema della Fondazione, gli operatori socio-sanitari rivestono un ruolo fondamentale per il suo equilibrio evolutivo. Tuttavia la visione della Fondazione non si ferma qui, il prossimo passo vedrà la nascita di un polo formativo per aspiranti operatori, promuovendo così opportunità di lavoro e formazione professionale sempre più aggiornata, in linea con il nome e la mission della cooperativa: Insieme per crescere.