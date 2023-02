Per il decimo anno la Fumettoteca sposa "M’illumino di Meno": "Il nostro impegno per rallentare l'abbattimento di altri alberi"

La Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' - Social Community Hub aderirà all'iniziativa "Prevenire meglio che curare", inserita nell'ambito della manifestazione internazionale 'M'illumino di Meno'. Il direttore fumettotecario Gianluca Umiliacchi ne ha parlato mercoledì in diretta alla trasmissione Caterpillar di Rai Radio2. Tutti coloro che si presenteranno in sede rispondendo correttamente alla domanda "Che cosa prevede il Punto 9 del Decalogo di M'illumino di Meno?", riceveranno in omaggio una decina di albi a fumetti vari. Caterpillar, nota trasmissione radiofonica condotta da Massimo Cirri, Sara Zambotti, Paolo Labati, Saverio Raimondo e Laura Troja, ha raggiunto telefonicamente la sede fumettotecaria, unica realtà in tutta la Regione Emilia Romagna, per porre le specifiche domande e richiedere chiarimenti sull'esclusivo evento

"E' immancabile per la Fumettoteca l'adesione all’invito di 'M'illumino di Meno', partecipazione attiva da ben 10 anni, con l'organizzazione di un’attività per la sensibilizzazione sui temi dell’efficienza energetica e del cambiamento climatico, adesione che prevede una apertura straordinaria pubblica informativa sulla tematica, nel pomeriggio di giovedì 16 febbraio dalle 14 alle 18, con una esposizione consultabile per evidenziare la consapevolezza sulla drammatica urgenza ambientale, oltre allo spegnimento di tutte le luci nella sede fumettotecaria - spiega Umiliacchi -. Per l'occasione lo Staff Fumettoteca, seguendo il motto 'Prevenire meglio che curare', ha già preparato varie centinaia di albi a fumetti, augurandosi di poterli donare tutti. La Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promossi da Caterpillar e Rai Radio2 con Rai per il Sociale, supera la maturità, alla 19a edizione, M’illumino di Meno guadagna una postazione fissa nei nostri calendari: con la conversione del Decreto Legge numero 17/2022, infatti, il Parlamento italiano ha istituito la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili riconosciuta dalla Repubblica. Ogni 16 febbraio, data della prima edizione della campagna, la comunità di M’illumino di Meno fa festa".

"La Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' - Social Community Hub nel suo piccolo si impegna con le donazioni di albi già pubblicati per rallentare l'abbattimento di altri alberi che potranno crescere con noi accompagnandoci in un percorso in grado di aumentarne la qualità ambientale - ricorda Umiliacchi -. Nei 10 anni della nostra partecipazione a M’Illumino di Meno i locali fumettotecari sono stati teatro di eventi e iniziative esclusive, quali la realizzazione della fanzine a lume di candele, per citarne una, ma le innovative proposte proseguono attraverso il ricco Calendario delle attività socio-culturali in previsione". La funzionale Rete del Social Community Hub, col supporto del Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2, il Comitato di Quartiere Ca'Ossi e l'Associazione Culturale 4Live, da anni gestisce con tanto impegno e molto volontariato la 'Biblioteca dei Fumetti', aperta anche quando le altre biblioteche sono chiuse, gratuitamente disponibile per tutti gli interessati previo accordo. Per conoscere dettagliatamente le iniziative 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/fumettoteca.