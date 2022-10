Per il gruppo Auser una giornata in Appennino alla ricerca delle castagne: ampia la partecipazione

Gita in appennino per il gruppo Auser di Forlimpopoli che mercoledì scorso, approfittando delle splendide giornate autunnali, ha fatto la sua tradizionale uscita alle Balze per raccogliere e gustare le castagne. Ampia la partecipazione all’iniziativa che rappresenta un momento di aggregazione importantissimo per tutta la comunità di Forlimpopoli. "Un grazie particolare per l’organizzazione va ai volontari Auser che con professionalità e spirito di servizio mettono a disposizione il loro tempo per la buona riuscita di questi momenti insieme".