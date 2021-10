Per "Io non rischio" anche un tour in centro nei luoghi colpiti in passato dal terremoto

Domenica, in contemporanea con le altre città italiane, anche Forlì partecipa alla campagna "Io non rischio". Per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per ridurre il rischio terremoto e maremoto l'appuntamento è in piazza Aurelio Saffi dalle 9.30 alle 18. Oltre al punto informativo, quest'anno i volontari invitano i forlivesi ad un appuntamento speciale: un trekking urbano condotto da Gabriele Zelli, nei luoghi del centro storico di Forlì colpiti in passato dal terremoto, come l'Abbazia di San Mercuriale, la Chiesa di San Francesco Grande ed il Monastero delle Clarisse Urbaniste. Ritrovo alle 10 in piazza Saffi al punto informativo "Io non rischio" Partecipazione libera. Non occorre prenotare. Per informazioni 3493737026. La camminata non si terrà in caso di pioggia.

Volontariato di protezione civile, Istituzioni e mondo della ricerca scientifica tornano in piazza per diffondere la conoscenza dei rischi naturali nel nostro Paese e delle buone pratiche di protezione civile. Volontarie e volontari saranno presenti negli spazi informativi "Io non rischio", realizzati online e nei gazebo allestiti su gran parte del territorio nazionale, per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i cittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto.

Fondamentale per la Campagna - giunta quest'anno all'undicesima edizione - è il ruolo attivo dei cittadini che, domenica 24 ottobre, potranno informarsi e confrontarsi nelle oltre 500 piazze, tra fisiche e digitali dove, con l'ausilio di contenuti interattivi e dirette streaming sui social media, si forniranno spunti e approfondimenti sulle tematiche della Campagna. L'edizione di quest'anno, inoltre, si arricchisce di una nuova e importante iniziativa, un evento digitale nazionale organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile.