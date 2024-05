Per l'estate forlivese torna Music Edition: il Comune cerca trenta artisti, aperto il bando

Pubblicato sul sito del Comune di Forlì l'avviso per raccogliere le candidature all'edizione estiva di Music Edition 2024. L'obiettivo è individuare trenta protagonisti artistici per il palinsesto di eventi musicali e di intrattenimento per le serate estive del mercoledì, dalle 21 alle 23. Gli eventi saranno aperti a tutta la città. L’avviso è rivolto a tutte le realtà, pubbliche e private, che intendano proporre iniziative in centro storico. I soggetti interessati devono compilare la scheda di candidatura presente sul sito , indicando il nome e inserendo una breve descrizione dell’attività e la tipologia di proposta.Info e modulistica https://www.comune.forli.fc.it/avvisomusicedition