Per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali 1,7 milioni di euro: la mappa degli interventi

A circa 60 giorni dall’alluvione, questa settimana partono gli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali del comprensorio forlivese.

Dopo la programmazione degli interventi per il 2023 e la realizzazione delle prime asfaltature, realizzate prima dell’alluvione, riprendono le manutenzioni programmate sulle strade non compromesse delle frane. Da questa settimana fino alla metà di agosto verranno realizzati lavori di manutenzione per 1.700.000 euro su dieci strade forlivesi. Tutti gli interventi verranno realizzati senza interruzione del traffico, ma con l'istituzione di sensi unici alternati gestiti da impianti semaforici.

“Con l’alluvione di maggio il nostro territorio è profondamente cambiato – dichiara il Presidente della Provincia Enzo Lattuca - la quantità di acqua senza precedenti caduta in tempi molto ristretti ha provocato un dissesto idrogeologico, mai visto a memoria d'uomo, che ha colpito in maniera particolare le strade della nostra provincia. L'intera rete stradale provinciale delle zone di bassa e media collina è stata duramente colpita con smottamenti e frane. Abbiamo lavorato ininterrottamente per ripristinare i collegamenti, con interventi temporanei di somma urgenza, anticipando risorse per oltre 4 milioni di euro. Il numero di dissesti ammonta a circa 485. Si contano ad oggi almeno 22 situazioni di interruzione o di forte limitazione alla circolazione di tratti stradali su un totale di 106 strade provinciali (totale chilometri 1.015 di strade). Nell’attesa di programmare gli interventi di ricostruzione e le relative risorse insieme al Commissario Figliulo, che incontreremo mercoledì, però non possiamo fermare le manutenzioni “ordinarie” delle strade. Per questo investiamo 1 milione e 700 mila euro in poco più di un mese per migliorare la viabilità delle provinciali nel territorio forlivese.”

“Con un costante confronto con i comuni, anche a seguito dell’alluvione che ha modificato profondamente le strade provinciali - commenta Daniele Valbonesi, consigliere provinciale con deleghe alle infrastrutture e alla viabilità per il comprensorio forlivese - pur consapevoli del lavoro “epocale” che ci attende per la ricostruzione insieme alla struttura commissariale, abbiamo messo in campo un piano di manutenzioni “ordinarie” delle strade perché assolutamente necessarie seguendo i criteri della pericolosità e dell’intensità del traffico. Le manutenzioni incidono sull’intero territorio dalle vallate alla pianura".

Gli interventi

SP 2 di Cervia interventi di ripristino dei cedimenti della pavimentazione stradale lavori che vanno ad interessare il tratto che intercorre tra il centro abitato di Forlì e Casemurate

SP 4 del Bidente interventi dal km 72 al km 69 (tratto Ricò - Cusercoli)

SP 4 del Bidente interventi nel centro abitato di Carpena

SP 52 Villafranca San Giorgio nella zona fra Roncadello e Via Zampeschi nel centro abitato di Forlì

SP 1 Lughese intervento nel centro abitato di Villafranca nel tratto che intercorre tra via XIII Novembre e in direzione Russi

SP 27 Villagrappa interventi di ripristino ammaloramenti del manto stradale nel tratto che intercorre tra Villagrappa e la Via Emilia

SP 106 Sant'andrea nel tratto che intercorre tra la frazione La Caserma e il cavalca-autostrada

SP 68 Voltre interventi fra Cusercoli e Voltre

SP 20 Tramazzo-Marzeno nel tratto che intercorre tra il confine con la provincia di Ravenna e il centro abitato di Modigliana.

SP3 del Rabbi messa in sicurezza di vari tratti distinti e discontinui da KM 40 e KM 44