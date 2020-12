Per non mandare in frantumi il sogno dell'agriturismo, non si scoraggia e apre una bottega in centro

Una ristoratrice forlivese affronta il difficile momento Covid-19, portando la sua azienda agricola anche in una nuova realtà in centro storico a Forlì. La situazione per ristorazione e agriturismi con le misure per il contenimento del contagio è diventata molto complicata, con forti vincoli su aperture, orari e capienze delle sale. Per questo tanti di loro si reinventano, si rimboccano le maniche in cerca di nuove idee e nuove soluzioni per affrontare questo difficile momento.

Proprio come Meris Agnoletti, imprenditrice proprietaria dell’agriturismo I Merisi”, alla Rovere di Forlì, che qualche giorno fa ha inaugurato la sua “Bottega” nel centro storico di Forlì, precisamente in corso Diaz, aperta fino alle 14 dal lunedì al sabato. “ Inizialmente, dopo la seconda chiusura forzata del ristorante dell’agriturismo c’è stato un po' di sconforto misto a rabbia, però la salute va tutelata e anche se operavamo nel rispetto di tutte norme su distanziamenti e prevenzione ci siamo adeguati alle disposizioni. Assieme al il mio staff abbiamo però deciso di reagire subito, non restare con le mani in mano, e provare nuove strade, metterci in gioco e realizzare subito un nuovo progetto”, spiga Agnoletti. E' nato così 'I Merisi Bottega', la sua nuova attività, allestita a tempo di record per il consumo di pietanze e prodotti freschissimi e a Km0, sia da asporto che in loco, quando le norme lo permetteranno.

“Ogni giorno offriremo prodotti del nostro orto, verdura fresca, pasta fatta in casa con uova delle nostre galline: cappelletti, tortelli, tagliatelle. Condimenti e prodotti di nostra produzione come l’olio extravergine di oliva, i nostri vini e, in questo periodo di feste anche prodotti da forno natalizi, come panettoni assortiti e biscotti fatti da noi”, aggiunge la titolare. Non si tratta della prima esperienza imprenditoriale, dato che, oltre al banco per la vendita dei suoi prodotti al mercato coperto in piazza Cavour a Forlì, è proprietaria dal 2019 dell'agriturismo I Merisi alle pendici della rocca di Monte Poggiolo.

I Merisi è un'azienda agricola sviluppata su circa 15 ettari. “L’agriturismo è sempre stato il mio sogno, e anche se realizzarlo è stato lungo e impegnativo, rappresenta per me ogni giorno una gioia enorme, spero che tutta la situazione a breve si risolva, e che tutto torni presto alla normalità, ma nel frattempo, anche attraverso questa nuova Bottega, facciamo il possibile affinchè il sogno possa continuare”, conclude Meris Agnoletti.