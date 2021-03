Per Pasqua un dolce regalo a domicilio con la Croce Rossa: torna il progetto "Uovo solidale"

Anche quest’anno la Croce Rossa Italiana Comitato di Forlì ha attivato il progetto “Uovo solidale” ovvero la consegna a domicilio delle uova di Pasqua. Il ricavato dell’attività sarà utilizzato per l'attività di supporto alle famiglie fragili del territorio che, anche a causa dell’evento pandemico in corso, versano in condizioni di difficoltà economica (acquisto farmaci, prodotti per l’infanzia e beni prima necessità). Al costo di 8 euro sarà possibile acquistare un uovo di Pasqua (al latte o fondente) e la consegna sarà fatta da volontari di Croce Rossa nel corso delle giornate successive alla richiesta oppure sarà possibile ritirarlo direttamente nella sede della Croce Rossa di viale Roma. Fino al 4 aprile infatti sarà possibile effettuare la prenotazione della consegna “Uovo solidale”, contattando il numero 334.9413560 (whatsApp, sms, chiamata vocale) specificando i dati del destinatario ed eventuali esigenze. Il pagamento del servizio potrà avvenire con bonifico, satispay, paypal o alla consegna.