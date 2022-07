Per Stefan Antonio un diploma da centista con l'amore per l'ambiente: "Voglio fare qualcosa per tutelarlo"

Tra i centisti del "Saffi-Alberti" c'è anche Stefan Antonio Muntianu. Il neo "maturo" si definisce "una persona molto disciplinata, che ricerca sempre la precisione e la conoscenza, ma comunque una persona responsabile e disponibile ad aiutare gli altri indipendentemente da chi è, cosa fa e come si comporta, infatti non sopporto le persone che discriminano e cerco di aiutare sempre chi ha bisogno. Mentre il mio hobby è il viaggio, e non conta come viene fatto, a piedi, in bici, in treno oppure in aereo, ma la forma di viaggio e di libertà che io adoro di più e senza dubbio l'andare in moto".

Soddisfatto degli anni trascorsi al Saffi-Alberti?

Si, decisamente. Le prime settimane del primo anno avevo valutato di cambiare la scuola perché avevo paura non mi piacesse, però con il tempo ho imparato ad apprezzare la scuola e soprattutto ad amare questa scuola. Sono stati gli anni migliori della mia vita dove sono cresciuto sia intellettualmente ma anche personalmente grazie alle svariate esperienze.

Come mai ha scelto l'indirizzo "Biotecnologie Ambientali"?

Inizialmente pensavo di iscrivermi all'indirizzo sanitario, perché sembrava carino, tutti lo fatto, però sono contento di non averlo fatto, sono contento di aver avuto un professore di scienze della terra che mi ha fatto cambiare idea. Infatti il sabato dopo il Friday for future, sciopero per il clima, nel quale stavamo parlando di come si potrebbe fare per migliorare la situazione climatica, e allora mi sono reso conto che mi interessava lavorare nell'ambiente, o addirittura con l'ambiente.

Con quale spirito ha affrontato la maturità?

Sinceramente eravamo tutti quasi sicuri che la maturità sarebbe stata priva di scritti, e la mia parte pigra era contenta, però ancora più contenta la mia parte responsabile e matura quando ho scoperto che alla fine ci saranno 2 scritti. Un po' di ansia per la prima prova, ma quando ho visto la traccia di Parisi sull'ambiente non ho avuto dubbi, mentre la seconda prova non era un problema, infatti ho ottenuto i massimi punti. Mentre l'orale e la parte dove ho provato più ansia di tutte ma allo stesso tempo mi stavo godendo ogni singolo momento perché sapevo che sarebbe stato l'unico mio esame di maturità, il mio unico orale, era il momento di dimostrare la mia crescita alla commissione e soprattutto a me stesso.

Alla fine è arrivato un bellissimo risultato. Se lo aspettava?

Avevo finito la prima superiore con 8.07, non ci speravo nemmeno in un 100, e non ci ho mai sperato perché mi sembrava una cifra così lontana, per uno che era uscito con 7 dall'esame di terza media il 100 era l'ultimo dei miei pensieri. Addirittura ho iniziato la quinta superiore con l'obiettivo di ottenere almeno 80, massimo 85. Però nel corso dell'anno ho dato tutto, ho finito l'anno con 9.55 e dopo tanto studio prima e durante l'esame, sono arrivato al fatidico 100.

Qual è il segreto per raggiungere questo obiettivo?

Non saprei se definirlo segreto, forse è meglio dire che è quasi un arma, la passione. Questo perché grazie ad essa mi sono impegnato senza sentire troppo il peso delle materie, delle informazioni, mi piace la biologia, la chimica, la fisica ma anche la storia e la letteratura, e questo mi è stato di grande aiuto.

Di cosa si è sentito privato negli ultimi due anni?

Negli ultimi due anni ciò che ho più risentito probabilmente sono stati i compagni di scuola che vedevo principalmente online, ma soprattutto la pratica in laboratorio e la manualità. Importantissima in un istituto tecnico come il mio dove abbiamo diverse ore di pratica, infatti nello stage aziendale ci ho messo un po' a riprendere mano con gli strumenti da laboratorio.

Progetti per il futuro?

Ho in mente di fare i successivi 2 anni in un Istituto tecnico superiore sullo sviluppo software web e Cloud, e dopo pensavo a ingegneria ambientale a Bologna con la mia ragazza, perché voglio comunque fare qualcosa per tutelare l'ambiente e cambiare il mondo per i nostri figli.