"Per un rientro a scuola in sicurezza": sit-in davanti alla Prefettura di genitori e studenti

Il gruppo forlivese di "Priorità alla scuola" ha organizzato per sabato alle 15 davanti alla sede della Prefettura in Piazza Ordelaffi una manifestazione a favore del rientro degli studenti negli istituti. Illustra Noemi Zucchi: "Preoccupati per le conseguenze nefaste della didattica a distanza, non più utilizzata come soluzione d'emergenza per un breve periodo di tempo, ma ormai diventata normalità per tanti ragazzi che stanno perdendo interesse per la scuola e per il contatto sociale con compagni e insegnanti, studenti, genitori e professori scendono in piazza a difesa di questa istituzione così importante nella nostra società". Viene raccomandato ai presenti il rispetto delle norme anti-covid, distanziamento e uso della mascherina