Per una città più pulita: a Meldola nuovi cestini per le deiezioni canine

Installati i primi cestini per la raccolta delle deiezioni canine in cinque punti di Meldola: Via G. Bruno, Via Mazzini, Piazzetta Amendola, Via Repubblica angolo Via IV Novembre e Via Cavour. In linea con la recente approvazione del nuovo Regolamento comunale per il benessere e la tutela dei cani nel rispetto dello stato di igiene e decoro dei luoghi, l'Amministrazione Comunale ha acquistato e posizionato in questi giorni cinque contenitori dedicati alla raccolta delle deiezioni canine forniti di dispenser di sacchetti monouso per la raccolta delle deiezioni degli amici a quattro zampe.

I sacchetti, acquistati dall'Associazione "Noi Meldolesi" grazie alla raccolta fondi organizzata attraverso l'evento "Pet Party" promosso dalla Proloco Città di Meldola e patrocinato dal Comune, saranno distribuiti gratuitamente alle attività economiche limitrofe che si prenderanno cura dei cestini rifornendone i dispenser una volta esauriti.

Il Sindaco Roberto Cavallucci, l'Assessore all'Ambiente Filippo Santolini, il Consigliere Ermano Giunchi ed il promotore dell'iniziativa "Pet Party" Miller Cantoni si dicono "felici per questo progetto condiviso rivolto ai tanti cittadini possessori di cani, che così potranno ancor più facilmente contribuire al mantenimento della pulizia e del decoro dei marciapiedi e degli spazi pubblici della nostra bellissima città. Un grande ringraziamento va inoltre alle realtà commerciali ed economiche che contribuiranno al mantenimento del servizio nella speranza che altre attività vogliano aderire al progetto".