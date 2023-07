Perde l'orientamento durante l’escursione e chiede aiuto: paura per un 62enne

Ha perso l’orientamento durante l'escursione che conduce a Pain delle Tavole, nel territorio comunale di Portico di San Benedetto. Paura venerdì per un 62enne. Era circa le 12,30 quando l’uomo, trovandosi in difficoltà perché non sapeva come proseguire, ha contattato i soccorsi. Una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna stazione monte Falco, attivata dalla Centrale Operativa del 118, è partita alla ricerca del 62enne. L'escursionista è stato individuato dopo un paio d'ore di ricerca e, fortunatamente, privo di problematiche sanitarie. L'intervento si è concluso alle 16:30.