Forlimpopoli, fuoriuscita di ammoniaca da un'azienda: l’allarme rientra dopo alcune ore

L'appello è stato diramato in serata attraverso i canali social del Comune: "Stare in casa con le finestre chiuse". Domenica pomeriggio si è verificata una fuoriuscita di ammoniaca dallo stabilimento "Orogel" di Forlimpopoli. Attraverso un annuncio diramato sul canale ufficiale della pagina Facebook, l'amministrazione comunale ha allertato i cittadini che vivono nei pressi dello stabilimento, via Kennedy e zone limitrofe "a stare in casa a finestre chiuse". Una misura "a scopo precauzionale".

L'allarme è scattato intorno alle 17.30: la fuoriuscita, secondo una prima ricostruzione dei fatti, non è riconducibile ad un incendio o incidenti all'interno dello stabilimento. Non risultano intossicati. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con il nucleo Nbcr, che intorno alle 21 hanno dichiarato la situazione sotto controllo, con le operazioni di bonifica in corso in serata. "Il guasto è stato identificato e la fuoriuscita dell'ammoniaca cessata - spiega il Comune -. L'area intorno, verificata da Arpae non presenta più problematiche. L'allarme per la popolazione si può considerare cessato. Grazie alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco, all’Arpae, ai tecnici dell'azienda, alla Protezione civile e a quanti si sono adoperati prontamente".