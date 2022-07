Sbaglia sentiero, perde l'orientamento e pedala a vuoto per ore: soccorso un escursionista

Paura domenica pomeriggio per un escursionista in bici che ha perso l'orientamento nella zona di Portico. Si tratta di un quarantaseienne di Forlimpopoli che, partito da Premilcuore, è andato a fare una gita con la sua bicicletta nei vari sentieri che si dipanano in zona. Raggiunto l’antico borgo di Bocconi, che dista pochi chilometri da Portico, ha iniziato la discesa per rientrare, ma qualcosa è andato storto, col forlimpopolese che ha imboccato un sentiero sbagliato.

Dopo qualche ora e dopo lunghe pedalate è sopraggiunta la stanchezza, con l’uomo che ha iniziato a fare delle soste per riposare. Ma nel frattempo le ore passavano e il cellulare era scarico, col biker impossibilitato a chiedere assistenza. A dare l’allarme è stata la moglie che non vedendolo rientrare all’ora stabilita ha chiamato il 118.

Erano da poco passate le 17 quando la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Falco si è recata nella zona indicata dalla moglie e inizia la ricerca del ciclista. Dopo circa un ora l’uomo è stato rintracciato. Era molto stanco e provato, ma stava bene. Caricato sul mezzo fuoristrada del Soccorso Alpino, insieme alla sua bicicletta, è stato riaccompagnato a Premilcuore dove era parcheggiata la sua auto.