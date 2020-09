Perdono l'orientamento durante l'escursione: interviene il Soccorso Alpino

Hanno ritrovato la giusta strada grazie all'intervento del personale del Soccorso Alpino. Disavventura con lieto fine per due giovani riminesi di 21 anni. Le ragazze erano partite nella tarda mattinata per fare un tour dei rifugi nella zona di Campigna nel comune di Santa Sofia della durata di tre giorni. Arrivate col pullman si sono fermate in località Lago. Dopo essere scese dal mezzo pubblico hanno spallato gli zaini e sono partite imboccando il sentiero Cai 261, conosciuto anche come sentiero delle Ripe Toscane, con destinazione Rifugio Fontanelle. Arrivate in un punto, dopo aver percorso già un bel tratto di cammino, si sono accorte che il sentiero era franato a causa degli ultimi fenomeni temporaleschi e per loro non vi era più la possibilità di proseguire.



Molto preoccupate e impaurite, hanno cercato di trovare una soluzione, senza però riuscire ad aggirare la frana. Le due ragazze, senza cartina, hanno proseguito nel cammino utilizzando un App scaricata nel telefonino. In zona la linea dati è molto scadente, con l’applicazione che di conseguenza non riusciva più a dare le informazioni necessarie. Le due escursioniste si sono accorte che attaccato ad un albero c’è un cartello che indica chi chiamare in caso di bisogno.



Questi cartelli, che sono stati finanziati dell’Ente Parco su un preciso progetto del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Falco, riportano un numero, già geo referenziato, che permette alla Centrale Operativa del Soccorso Alpino di individuare subito il punto. I cartelli si sono già dimostrati risolutivi anche in altre occasioni. Erano circa le 15,40 quando una delle due escursioniste ha chiamato il 118 per chiedere aiuto, specificando il numero progressivo che leggevano sul cartello e aggiungendo che non avevano problemi di tipo sanitario, ma che si erano solo perse.



La Centrale del 118 ha inviato sul posto il Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Falco, che ha attivato la squadra del Bidente. In poco meno di 40 minuti le due riminesi sono state raggiunte dai tecnici, che le hanno accompagnate a piedi fino alla località Celle poi con il mezzo fuori strada fino al rifugio Le Fontanelle. Alle ragazze la squadra intervenuta ha poi donato una cartina del parco con la raccomandazione di impararla ad usare.

