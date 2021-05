Perdono l'orientamento durante l'escursione: trovati affaticati dal Soccorso Alpino

Hanno perso l'orientamente durante una passeggiata nelle colline di San Paolo in Alpe. Due ferraresi di 40 e 41 anni sono stati individuati dal personale del Soccorso Alpino. I due erano arrivati domenica mattina nella località del comune di Santa Sofia: dopo aver percorso molta strada in salita sono giunti in un punto molto impervio e faticoso, perdendo l’orientamento. Fortunatamente in zona c’era linea telefonica, contattando il 118 per chiedere assistenza.

Il personale della stazione Monte Falco del Soccorso Alpino e Speleologico ha attivato la squadra della Val Montone. Durante l’avvicinamento il caposquadra è riuscito a contattare uno dei due, ricevendo informazioni utili per raggiungerli, concordando un punto di incontro. Raggiunti dai tecnici, i due sono stati trovati molto affaticati, ma fortunatamente senza nessun problema sanitario. Dopo averli fatti riposare, la squadra ha riaccompagnato i due escursionisti alla loro macchina.