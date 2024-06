L'allarme dei negozianti. Sotto i portici di Piazza Saffi monopattini e bici sfrecciano a tutta velocità: investito un cameriere

Attenzione a passeggiare sotto il porticato di Piazza Saffi, perché si corre il rischio di essere travolti da biciclette e da monopattini elettrici. È quanto sta accadendo da mesi sotto il portico della piazza forlivese dal lato di Corso Garibaldi, con spiacevoli episodi che si sono già verificati e che hanno rischiato di mandare all’ospedale alcuni malcapitati.

Un problema che tocca i negozianti, ma anche i cittadini o i turisti che spesso devono fare i conti con dei ‘bolidi’ che rischiano di travolgerli, come è purtroppo già successo nelle ultime settimane

“Il problema è grave e c’è sempre stato, ma da un anno almeno un paio di persone al giorno, attraversano il porticato a grande velocità non curandosi di chi hanno di fronte – spiega Christian Palazzi, uno dei titolari del bar Lovo -. Qualche settimana fa stavo uscendo dal bar con un mio cameriere ed è passato un monopattino a tutta velocità che lo ha colpito, procurandogli una forte contusione alle costole. Il guidatore è volato ad almeno quattro metri di distanza e per fortuna nessuno è andato all’ospedale".

E prosegue: una turista si è invece vista passare sui propri piedi un altro monopattino con la conducente che non ha nemmeno chiesto scusa. Avendo un bar, con un passaggio continuo di clienti e con i dipendenti che entrano ed escono continuamente, sono maggiormente toccato da questa situazione rispetto ad altri negozianti, ma tutti ci siamo lamentati e speriamo di trovare una soluzione”.

Palazzi si è anche rivolto spesso alle forze dell’ordine e spera che a breve venga posto rimedio. “Mettendo un cartello con il divieto di attraversare il porticato, magari qualcuno potrebbe desistere nel percorrerlo per non rischiare una multa, ma credo sinceramente che il problema rimarrebbe, perché pochissimi passano scendendo dalla bici e conducendola camminando, men che meno i monopattini che non hanno davvero rispetto. Ho anche proposto di mettere un paio di dossi come avviene sulle strade: sicuramente sarebbero di intralcio per coloro che hanno deambulatori o sono sulla sedia a rotelle, ma le persone più deboli o gli anziani verrebbero comunque messi al riparo, perché rischiano seriamente di andare all’ospedale con fratture se vengono travolti a simili velocità”.

Non resta quindi che attendere novità oppure pensare a soluzioni alternative per risolvere il problema. “Si vive nella paura di essere investiti quando si esce da un negozio. Io ad esempio guardo sempre chi passa prima di uscire dal bar come se dovessi attraversare una strada trafficata. Per tutelare i miei clienti e i miei dipendenti, ho pensato che se non verrà posto rimedio a breve, disporrò i miei tavoli sotto il porticato a zig zag: in questo modo chi passa a tutta velocità è costretto fermarsi e a scendere dal mezzo”.