Per il periodo natalizio torna la sosta gratis in centro: "Uno stimolo per incentivare lo shopping"

Dal primo dicembre al 6 gennaio verrà attivata come gli scorsi anni l'iniziativa della sosta gratuita "per stimolare i consumi e invogliare i nostri cittadini a frequentare e vivere il centro". A comunicarlo l'assessore al Centro Storico Andrea Cintorino e l'assessore alla Viabilità Giuseppe Petetta. "Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 13 in avanti sarà possibile parcheggiare nel perimetro del nostro centro senza pagare il titolo di sosta - comunicano Cintorino e Petetta -. D’intesa con le associazioni di categoria abbiamo voluto replicare questa importante misura di promozione della sosta, sperimentata con successo già negli anni scorsi, perché la riteniamo di forte stimolo per la ripartenza e incentivante dal punto di vista dello shopping natalizio".