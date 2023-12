Perizia, laboriosità e buona condotta morale: ecco i nuovi "Maestri del lavoro"

Sono 7 i cittadini della provincia di Forlì-Cesena ai quali è stata conferita la "Stella al merito del lavoro", che comporta il titolo di "Maestro del lavoro". Si tratta di un'onorificenza che premia singoli meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale dei lavoratori dipendenti da imprese pubbliche o private. Il titolo di Maestro del Lavoro viene conferito con decreto del Presidente della Repubblica, ogni anno, il primo maggio.

Le onorificenze sono state consegnate nella cerimonia che si è svolta martedì, in concomitanza con le celebrazioni del centenario della “Stella al Merito del Lavoro” istituita il 30 dicembre 1923 con Regio Decreto numero 3167 e tenutasi nell'Aula Magna di Santa Lucia dell’Università di Bologna, alla presenza delle massime autorità politiche, militari e religiose, sotto la regia della Prefettura di Bologna e del Consolato Regionale dei Maestri del Lavoro.

I sette neo Maestri della Provincia di Forlì-Cesena, che sono il forlivese Stefano Albonetti di Poste Italiane di Bologna; la forlimpopolese Gloria Bassi di Electrolux Italia di Forlì; il forlivese Armando Casadei del Centro Radio TV di Casadei SrL di Forlì; il forlivese Massimo Matteucci di Italpak di Forlì; il mercatese Giuseppe Rossi di Impresa Generale Torri di Mercato Saraceno; il forlivese Massimo Saragoni di Electrolux Italia di Forlì e il meldolese Massimo Soldati di MC Meldola di Coveri Wladimiro & C di Meldola. Ad accompagnarli il Console Provinciale Massimo Marescalchi e il Console Emerito Walter Zanzani.

Chi può fare richiesta

Possono essere insigniti i cittadini italiani che abbiano prestato attività lavorativa ininterrottamente per un periodo minimo di venticinque anni alle dipendenze della stessa azienda o di trent'anni alle dipendenze di aziende diverse. Per i cittadini italiani lavoratori all'estero, non è previsto un periodo minimo di anzianità alle dipendenza di un'azienda L'onorificenza può essere conferita a lavoratori dipendenti da imprese pubbliche e private (ad esempio imprese cooperative, aziende o stabilimenti dello Stato, regioni, delle province, dei comuni nonché organizzazioni sindacali e associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale), che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta civile; abbiano migliorato l'efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo; abbiano contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro e che si siano prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell'attività professionale.