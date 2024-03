Dramma sui binari nella notte, ragazza muore travolta da un treno. Cancellazioni e ritardi sulla linea Adriatica

Disagi alla circolazione ferroviaria nella prima mattinata di martedì, con i treni Alta Velocità e Intercity che hanno registrato ritardi fino a 140 minuti, mentre alcuni Regionali hanno subìto cancellazioni o limitazioni di percorso. E' la conseguenza di un investimento di una persona avvenuto lungo i binari tra Pesaro e Rimini. L'episodio si è verificato intorno alle 4.45. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per chiarire la dinamica della sciagura, mentre il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso della persona investita.

Il dramma si è consumato all'altezza della stazione ferroviaria di Cattolica. Dalle prime ricostruzioni a perdere la vita è stata una ragazza che, secondo quanto emerso, avrebbe messo in atto un gesto deliberato. La giovane, infatti, è stata vista dal macchinista sui binari. Il conducente avrebbe spiegato che, alle prime segnalazioni, la ragazza avrebbe dato segni di allontanarsi per poi gettarsi all'arrivo del locomotore. Nonostante la disperata frenata d'emergenza, il macchinista non ha potuto fare nulla per evitarla. Inizialmente la circolazione dei treni è stata regolata nel tratto interessato dal dramma su un unico binario. Alle 8.30 Trenitalia ha comunicato la "graduale ripresa" della circolazione, con ritardi comunque fino a 70 minuti.