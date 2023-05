Cade accidentalmente dentro un pozzo: missione di salvataggio dei Vigili del Fuoco

E' caduto accidentalmente in un pozzo. Paura mercoledì mattina in via Bernale, a Forlì. L'allarme alla sala operativa del 115 è giunto poco dopo le 11.30, attivando due squadre del comando provinciale dei Vigili del Fuoco per soccorrere un uomo caduto per circa due metri dentro il pozzo di sua proprietà, durante delle operazioni di ordinaria manutenzione. Tramite manovre di derivazione speleo alpino fluviale, il personale del 115 ha proceduto al soccorso e al recupero dell'uomo caduto all'interno, poi assistito dai sanitari del 118. Per ricostruire la dinamica dei fatti è intervenuta la Polizia. L'infortunato non ha riportato gravi ferite.