Alea, personale decimato dal covid: sospeso il servizio di EcoBus in centro

Il covid-19 condiziona anche la raccolta rifiuti di Alea Ambiente. La società informa infatti che giovedì e venerdì le linee 2 e 3 del servizio EcoBus, impegnate nella raccolta di umido e plastica (giovedì), secco e carta (venerdì), "non saranno operative, a causa della mancanza di personale dovuta alla situazione dei contagi da Covid-19".

In alternativa, suggerisce Alea Ambiente, "gli utenti del centro storico di Forlì potranno conferire i rifiuti utilizzando il servizio di raccolta porta a porta, gli EcoCentri oppure l’EcoStop". La società "si scusa per il disagio e si impegna, nonostante la situazione critica legata alla pandemia, a garantire il regolare servizio di raccolta porta a porta come da EcoCalendario. Eventuali, ulteriori variazioni sui servizi verranno comunque comunicate tempestivamente".