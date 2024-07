Una partenza da tutto esaurito per "Pesche in festa" a San Martino in Villafranca

Tutto esaurito per la prima serata dell'undicesima edizione di "Pesche in Festa", la manifestazione organizzata dalla Pro Loco San Martèn dedicata alla promozione e valorizzazione di uno dei frutti più coltivati in Romagna. L'iniziativa, che si svolgerà fino a domenica nell'area della Parrocchia di San Martino in Villafranca, via Lughese 135, da quest'anno si può fregiare dell'ambìto marchio di "Sagra di qualità", assegnato dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (Unpli). All'inaugurazione erano presenti anche il sindaco Gian Luca Zattini, l'assessora Andrea Cintorino e il vescovo Livio Corazza.

Patrizia Carpi, presidente della Pro Loco San Martèn che organizza la manifestazione, si è detta "particolarmente soddisfatta" dell'esito della partenza della sagra ed altrettanto soddisfatti sono i tanti volontari che hanno dato il proprio contributo per l'organizzazione dell'evento. Tutti loro continueranno a farlo nel corso delle prossime ore consapevoli che la filiera della coltivazioni e della commercializzazione della pesca è da decenni uno dei principali elementi dell'economia romagnola e dare un'ulteriore sostegno a questo segmento è importante per chi sul settore della frutticoltura ha investito e investe annualmente.

Per i visitatori sarà possibile cenare presso lo stand gastronomico che, oltre a piatti della cucina romagnola, propone ricette con l'utilizzo della pesca e assistere agli spettacoli musicali e di intrattenimento. Questo il programma degli eventi: venerdì Samuele Babini proporrà animazione e balli di gruppo; sabato il Duo Antistress formato da Angelo Mita e Sonia Davis (quest'ultima ha partecipato di recente a The Voice senior) eseguiranno noti brani musicali italiani e stranieri; domenica la scuola di ballo New Dance si cimenterà in balli moderni e del folklore romagnolo.

Gli organizzatori intendono anche fare opera di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini consumatori ed è per questo che hanno deciso di dare spazio a momenti di approfondimento su problematiche legate all'alimentazione umana e alla produzione agricola. In questa edizione sono previsti due incontri, uno (venerdì alle 20) dal titolo "Basta un poco di zucchero..." durante il quale i relatori Luigi Maccaferri, presidente della Cooperativa Produttori Bieticoli (Co.Pro.B.), e il nutrizionista Dennis Calanca parleranno dei diversi tipi di zuccheri che sono fondamentali per il nostro organismo se assunti nella giusta quantità. L'altro appuntamento (sabato sempre alle 20) "Ma che caldo fa..." sarà dedicato alla meteorologia con un intervento di Antonio Frigioni dell'Associazione Metereologi Professionisti (A.m.Pro.), un tema questo molto attuale in considerazione delle modifiche che le alterazioni climatiche stanno portando nel settore agricolo.

"Pesche in Festa" ha ottenuto il patrocinio della Regione Emilia Romagna, della Provincia di Forlì-Cesena, del Comune di Forlì, dell'Unpli - Pro Loco Emilia-Romagna e di Feste e Sagre ed è anche un'ottima occasione per degustare un gelato artigianale prodotto con le pesche della zona, oltre che per visitare gli spazi espositivi di alcune aziende agricole locali e fare ottimi acquisti di frutta di stagione.