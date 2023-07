Tutto esaurito per la serata d'apertura di "Pesche in festa". Attesa per l'incontro con il campione Fabio Scozzoli

La prima serata di "Pesche in Festa", la manifestazione ideata dieci anni fa dal Comitato di Quartiere di San Martino in Villafranca e ora organizzata dalla Pro loco San Martèn presieduta da Patrizia Carpi, ha fatto registrare il tutto esaurito. Ogni angolo dell'ampio piazzale della locale parrocchia è stato invaso dai partecipanti all'appuntamento che intende valorizzare la pesca, uno dei frutti più coltivati in Romagna. Quest'anno la manifestazione intende anche caratterizzarsi per l'invito che gli organizzatori hanno rivolto a tutti i cittadini affinché mettano in atto dei comportamenti attivi dando priorità negli acquisti quotidiani ai prodotti alimentari locali, dall'ortofrutta alla carne, dalla pasta al pane, dal vino ai succhi di frutta, dall'olio ai dolci.

Dopo la devastante alluvione che ha colpito la Romagna con ripercussioni negative sul comparto agricolo è questo un modo per dare più forza all'economia romagnola. Non a caso gli organizzatori di Pesche in festa puntano sempre più verso un'opera di valorizzazione di quanto viene coltivato e prodotto nel Forlivese e intendono proseguire nell'opera di educazione alla sana alimentazione per tutti, a partire dai giovanissimi. È per questo che per la seconda serata, in programma venerdì, sono stati invitati Fabio Scozzoli, già campione di nuoto a livello internazionale, e Leonardo Cortini, medaglia d'oro ai campionati europei di spada under 17 del febbraio scorso, a parlare dell'importanza della frutta nell'alimentazione degli atleti e di tutti noi. L'incontro, che si terrà alle ore 20.00 e sarà coordinato da Andrea Ferrini, socio della Pro Loco San Martèn, avrà come titolo “Campioni in campo…quando il talento non si pesca, ma si coltiva!”; anche perché Scozzoli e Cortini appartengono a famiglie di San Martino in Villafranca che a loro volta coltivano frutta e pesche in particolare.

"Ci teniamo a ribadire che la frutta è consigliata sia prima sia dopo l'attività fisica - sottolinea Patrizia Carpi - per recuperare rapidamente le energie e i nutrienti utilizzati durante gli sforzi sportivi. Così com'è molto importante idratarsi ed integrare anche grazie alla frutta, vitamine e sali minerali, soprattutto d'estate e quando si suda molto. E questo vale per tutti, non solo per chi pratica sport, soprattutto in questi giorni di caldo soffocante". La serata proseguirà con il concerto, alle ore 21.00, del gruppo Banda Larga Live Music, mentre dalle 19.00 sarà funzionante lo stand gastronomico che propone un menù romagnolo. Gli organizzatori di Pesche in Festa hanno deciso di devolvere parte dell'incasso per i progetti a favore degli alluvionati sostenuti dal Comune di Forlì e dalla Caritas diocesana.