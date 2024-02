Brutale pestaggio fuori la discoteca, ricostruiti i fatti con video e testimonianze: scatta l'arresto e il "Daspo Urbano" per il minorenne

Scatta l'arresto per uno dei responsabili del brutale pestaggio subìto nella nottata del 3 dicembre scorso da quattro giovani forlivesi all'uscita della discoteca di via dei Filergiti, nel cuore del centro storico di Forlì. Fin da subito il personale della Squadra Mobile, dell'ufficio Volanti e della Digos è riuscito a dare un nome ai presunti autori dell'aggressione, sebbene le denunce siano scattate nei confronti di tre di loro, due ventenni e un sedicenne, tutti di nazionalità italiana (due di loro di origine tunisina). Le indagini nel frattempo sono proseguite, col giudice per le indagini preliminari che ha firmato su richiesta della Procura dei Minori di Bologna un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti del ragazzino, accusato di "rapina aggravata" e "lesioni personali".

L'aggressione

Appena diciottenni le vittime. Futili i motivi dell'aggressione: secondo la ricostruzione dei fatti della Polizia, il quartetto era appena uscito dal locale da ballo di via dei Filergiti per incamminarsi a mangiare un kebab in un negozio aperto a quell'ora, quando lungo il percorso ha incrociato un gruppetto dei 5 giovani che si è avvicinato chiedendo una sigaretta. I quattro, stando a quanto ricostruito, hanno risposto che non ne erano provvisti, ma che potevano offrire loro in prestito una elettronica con liquido al gusto di tabacco. Quando ne avrebbero però chiesto la restituzione, però, sono scattate le botte. I quattro a quel punto sono stati malmenati e inseguiti fin dentro al fast food del kabab. Il gruppetto dei malviventi avrebbe continuato il pestaggio dentro il locale, sotto gli occhi dell'esercente, facendo poi perdere le loro tracce col favore delle tenebre. Alcuni di loro erano incappucciati. Le giovani vittime hanno riportato lesioni e fratture, venendo poi dimessi dall'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì con prognosi tra i 10 ed i 30 giorni (uno di loro aveva riportato la frattura di un osso facciale).

Le indagini

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il minore "ha avuto un ruolo di assoluto protagonista", colpendo ripetutamente le vittime e causando i danni più gravi. Le vittime, poco più che maggiorenni, erano rimaste letteralmente terrorizzate per la violenza subita. Il fatto aveva creato grande allarme sociale tra la cittadinanza, con i genitori delle vittime che hanno lanciato appelli pubblici per fermare i violenti. Le indagini svolte nell’immediatezza dai poliziotti della Squadra Mobile hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’aggressione ed individuare esattamente le singole condotte; le immagini del sistema di video sorveglianza e le testimonianze raccolte hanno consentito poi di fare piena luce sulla vicenda. Il Giudice per le indagini preliminari, nell’applicare la misura cautelare della “permanenza in casa” (misura analoga agli arresti domiciliari), ha evidenziato che i “fatti appaiono assolutamente gravi, tenuto conto della modalità dell’azione e della violenza fisica, indicativa di assoluta spregiudicatezza ed evidente allarme sociale”.

Daspo Urbano

E proprio per i profili di allarme sociale che il Questore aveva già emesso nei confronti del minore anche il “Daspo Urbano”, il divieto di accedere e stazionare in determinate zone della città di Forlì, tra cui esercizi pubblici e piazze, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, misura di prevenzione che è stata introdotta recentemente dalla “legge Caivano”, e che rientra tra le azioni per frenare la criminalità minorile. E’ stata la prima misura adottata in Provincia a carico di un minore, che era finito spesso al centro di accertamenti per gravi episodi di cronaca. Il minore, infatti, non sarebbe nuovo ad episodi del genere e sul suo conto ci sono diversi procedimenti penali per reati analoghi.