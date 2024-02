Pet therapy, aiuto all'azienda alluvionata e un contributo ad un asilo: tanta generosità dalla Fuga Forrest

L’associazione Corri Forrest ha consegnato i proventi delle donazioni dell’evento Fuga Forrest 2023, l'evento sportivo ludico motorio svoltosi a Terra del Sole e che ha visto la partecipazione di 1700 persone tra podisti, camminatori, bambini, amici a 4 zampe e persone “speciali”. Ottomila euro sono stati donati alla fondazione Don Pippo per il progetto "Interventi Assistiti con Animali”, la cosiddetta Pet Therapy, a sostegno dei reparti di Pediatria e Feriatria dell’Ospedale di Forli "Morgagni - Pierantoni" per finalità di tipo ludico-ricreative e di socializzazione, per un miglioramento della qualità di vita e all’incremento del benessere psicofisico dei bambini, attivando e sostenendo le loro risorse di crescita e progettualità individuale attraverso un’esperienza diversa nella routine ospedaliera-terapeutica.

Duemila euro, in collaborazione con il contributo raccolto dal Moto Club di Varsi (Parma), sono stati donati all’azienda agricola di "Bombardini Roberta" di Castrocaro Terme e Terra del Sole distrutta dall’alluvione di maggio. 745 euro, raccolti grazie alla lotteria, vengono donati alla scuola dell’infanzia F.lli Paganelli di Castrocaro Terme e Terra del Sole. La prossima edizione della Fuga Forrest è fissata per il 20 ottobre. "Ci saranno numerose novità e sorprese - viene annunciato -. Chi vuol fare parte della squadra Corri Forrest o fare da sostegno all’iniziativa può contattare l'indirzzo mail corriforrest@corriforrest.com".