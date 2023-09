All'ospedale i "dottori a quattro zampe" Kao e Matilde regalano un sorriso: pet therapy per i piccoli pazienti

L'equipe della Fondazione Opera Don Pippo, costituita da psicologhe-psicoterapeute ed una veterinaria, tutte esperte in interventi assistiti con gli animali, assieme ai loro cani e gatti, entrano una volta a settimana nel reparto di Pediatria dell’ospedale "Morgagni-Pierantoni" per supportare e migliorare il benessere dei piccoli pazienti. Si tratta del progetto Iaa – Interventi Assistiti con Animali con cui si va ad alleviare lo stress psicologico dei degenti e dei loro genitori per offrire loro un momento di leggerezza e di gioco; il risultato è un effetto benefico anche sugli operatori sanitari e una maggiore accettazione dell’esperienza ospedaliera. A cui si aggiungono, naturalmente, la gioia con cui i co-terapeuti a quattro zampe Kao e Matilde – un golden retriver e un labrador – vengono accolti.

In questo percorso iniziato nel giugno del 2022, da quest’anno si è affiancato Robinson Pet Shop, la realtà della Romagna nella vendita di alimenti e accessori per animali domestici di Giovanni Casadei e la moglie Simona Buda. Da settembre Robinson Pet Shop finanzia il necessario per permettere gli interventi dell’Opera Don Pippo nel reparto di Pediatria. A questo si aggiunge la campagna “Regala un sorriso” con cui in ogni cassa dei punti vendita è sistemato un salvadanaio dove ognuno può donare ciò che si sente da destinare agli interventi di pet therapy. Ogni due mesi il salvadanaio viene rotto e la Fondazione Opera Don Pippo riceve la donazione.

"Siamo onorati della collaborazione con Robinson Pet Shop - afferma Katia Liverani della Fondazione Opera Don Pippo - una realtà che ha fatto della salute degli animali la sua mission. I nostri animali e gli operatori sono sempre ben accolti in reparto, permettere che un cane possa stare vicino a un malato in ospedale è una pratica sempre più diffusa e i suoi effetti sono oggi scientificamente dimostrati al punto che altri reparti hanno chiesto i nostri interventi".

"I nostri animali, assieme agli operatori, sono sempre ben accolti in reparto, e oggi è scientificamente provato che si tratta di una co-terapia riconosciuta dall'Oms che porta grandi benefici in termine di benessere psico-fisico - prosegue -. Siamo dunque felici di poter collaborare con altre realtà del territorio come l’ospedale "Morgagni-Pierantoni", grazie alla dottoressa Elena Vetri e al dottor Enrico Valletta, e a Pet Robinson per raggiugere l’importante obiettivo di contribuire a far star meglio le persone e i bambini in particolare".