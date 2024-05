Cinque obiettivi per migliorare il centro storico: Orgogliosi Forlivesi lancia una petizione

Una petizione che si divide in cinque obiettivi: "sicurezza", "decoro urbano e raccolta rifiuti", "residenzialità", "parcheggi" e "integrazione". A presentarla è il comitato "Orgogliosi Forlivesi", che intende ribadire "la natura squisitamente "civica" e di cittadinanza attiva della nostra iniziativa, lontana da qualsivoglia logica politica e partitica e per confermare che non esiteremo a stimolare costantemente l'amministrazione comunale che uscirà dalle prossime elezioni, ad assecondare i bisogni e le esigenze della città e dei suoi cittadini". I cinque obiettivi, spiegano dal comitato, includono "dieci richieste prioritarie che si ritengono da perseguire nell'interesse dei cittadini e di tutta la città, con particolare riferimento al suo centro storico". La petizione è nata per "affrontare e cercare di risolvere le tante problematiche, quantomeno in parte irrisolte, di cui abbiamo parlato in questi mesi".

I cinque punti nel dettaglio

Per quanto riguarda la "sicurezza", si richiede "un presidio maggiore, coordinato e più efficace (anche notturno) di tutte le forze dell'ordine nel quartiere; controlli costanti su rispetto norme e regolamenti comunali dei minimarket etnici del quartiere; potenziamento dell'illuminazione pubblica in tutti i vicoli del centro storico; e l'istituzione di un presidio fisso di pronto intervento di quartiere". Per l'obiettivo "decoro urbano e raccolta rifiuti", si chiede "l'incremento e miglioramento del servizio pulizia e spazzamento delle strade pubbliche; e il rispetto rigoroso dei regolamenti su raccolta e pulizia deiezioni animali (sanzioni per i trasgressori e Dna carina).

Capitolo "residenzialità": nella petizione si chiede di "invertire il trend di spopolamento del centro, incentivando la realizzazione di abitazioni di qualità per attrarre nuovi residenti (specie famiglie); e promuovere ampi piani ed azioni dirette al risanamento e riqualificazione urbana e urbanistica di qualità". Il quarto punto riguarda i "parcheggi": si chiede di "creare stalli dedicati e riservati (strisce gialle) ai soli residenti e potenziamento del numero dei parcheggi in centro storico"). Infine "integrazione": si chiedono "nuove aree pubbliche, giardini, piccoli campi da basket o calcetto fissi in centro storico".

Dove è possibile firmare

E' possibile sottoscrivere la petizione alla Cartoleria Monti (via Mameli, 3), dal Notaio Nizar Ben M'Barek (Via delle Torri, 45), da Dolce Ro Gelateria (Via delle Torri, 39), da MaraPunto abbigliamento donna (via Maurizio Quadrio, 16/6), da Filergiti parrucchieri (Via Maurizio Quadrio, 22), Panifico forno (P.zza Cavour, 36), Farmacia Mancini (Corso G. Garibaldi, 91), Enoteca Re Sole (Forlì, Via Gaudenzi, 16/18), Ottica Ghetti (C.so della Repubblica 124 e Via Bertini 20/a), Stile Donna parrucchiera (via Oreste Regnoli, 65), Corameria Salvi (Corso Mazzini, 102) e Gelateria Gigi De Fanti (FViale Risorgimento, 235).