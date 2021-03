Piandispino è 'connessa con il mondo': finalmente è attiva la rete internet

E’ arrivata finalmente dopo lunga attesa la “connessione internet” nella frazione di Piandispino grazie all’impegno dell’amministrazione comunale ed alla tecnologia wireless installata dall'azienda Nibble di San Piero in Bagno. Anche le frazioni di Valdinoce e Teodorano potranno usufruire di questa nuova connessione, che permette anche il servizio di telefonia.

La piccola frazione di Piandispino del Comune di Meldola, da sempre isolata a causa della sua collocazione morfologica che la pone in una zona d'ombra rispetto ai segnali di telefonia mobile e connettività dei principali provider, da domenica è “connessa con il mondo”. "Un fatto apparentemente piccolo ma in realtà di grandissima importanza - esclamano Il sindaco Roberto Cavallucci, l'assessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini e lassessore alla Digitalizzazione Michele Drudi -. Basti pensare ai gravi disagi che la mancanza di un buon segnale internet determinava ai residenti, alle imprese ed ai bambini in questo difficile periodo di didattica a distanza".

Gli amministratori sono "entusiasti e ringraziano tutti coloro che hanno reso possibile questo straordinario risultato. Avere “internet” nelle nostre frazioni è fondamentale per contrastare lo spopolamento del territorio. Per le aziende significa essere più competitive e per la famiglie poter usufruire di servizi migliori. Crediamo infine che grazie a questi nuovi servizi potrà esserci uno stimolo in più, per molti, ad investire e trasferirsi in questi meravigliosi territori".