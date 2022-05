Pianificazione energetiche in Europa, all'ex Campostrino una conferenza internazionale

Mercoledì il Comune di Forlì, con la collaborazione di Forlì Mobilità Integrata, ha organizzato una conferenza internazionale dal titolo “Le Comunità Energetiche Rinnovabili per la Transizione Energetica” come evento finale del progetto europeo Enes-Ce. L'appuntamento si terrà all'ex Palestra “Campostrino”, in Piazzetta Campostrino, 4. Il progetto Enes-Ce è stato finanziato dal programma Interreg Central Europe con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale attraverso il Joint Secretariat (Js) con sede a Vienna.

Il Comune di Forlì ha il ruolo di "lead partner" e, in quanto capofila del progetto, avrà l’onore di ospitare i partner europei (Croazia - Comune di Prelog, Slovenia - Comune di Capodistria, Ungheria - Comune di Zuglo, Germania - Comune di Pfaffenhofen, Polonia - Regione di Lublino) il Joint Secretariat e tutta la cittadinanza ed i portatori di interesse, per parlare delle attività svolte, dei risultati raggiunti e condividere l’importante tema della creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili sul territorio comunale.

La conferenza internazionale verterà sul tema, sempre più attuale ed importante, della “collaborazione tra autorità pubbliche e gruppi per l’energia costituiti da cittadini per l’implementazione delle pianificazioni energetiche nell’Europa Centrale”. Il Comune di Forlì ha riassunto il suo impegno nella lotta ai cambiamenti climatici, il risparmio energetico e l’utilizzo delle fonti rinnovabili, nelle azioni del Paesc (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima), di prossima approvazione, tramite il progetto Enes-Ce che ha visto la condivisione di esperienze con partner europei e stakeholders del territorio per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili territoriali.

Il primo giugno sarà presente la Regione Emilia Romagna, ed importanti autorità nazionali come il Gse, l’Rse, Enea e Anci. Verranno forniti crediti formativi ed attestati di frequenza ad Architetti, Geometri, Periti Industriali, Periti Agrari e Periti Agrari laureati, Agrotecnici e Agrotecnici Laureati. Per partecipare alla conferenza compilare il modulo online al link sottostante: https://forms.gle/37NswFF5DsDr9myu7