Pianificazione urbanistica della città: Cna organizza un laboratorio per definire le priorità delle imprese

Un vero e proprio laboratorio di confronto sui temi strategici per la Forlì di domani, basato sulle esigenze delle imprese, da cui scaturirà un documento da mettere a disposizione dell’amministrazione e della città. Questo l’obiettivo dell’incontro organizzato da Cna Area Forlì città di martedì alle 18, presso la Sala Domeniconi della sede Cna (via Pelacano, 29). L’appuntamento, riservato ad associati Cna, sarà sviluppato anche tramite l’ausilio di consulenti specializzati grazie alla collaborazione con Cna Costruzioni Forlì-Cesena; un percorso di confronto sul Piano Urbanistico Generale che nel prossimo futuro getterà le basi di sviluppo del territorio comunale.

"Siamo rimasti favorevolmente colpiti - sottolinea Davide Bellini, presidente di Cna Area Forlì città – dal livello di partecipazione e dall’interesse suscitato dal primo incontro promosso ad ottobre scorso, segno che il percorso tracciato è quello giusto per far sentire la voce delle imprese. Ad ottobre è stato svolto un incontro formativo, ora, invece, entreremo nel merito degli aspetti strategici e con la presidenza abbiamo scelto di ampliare il confronto sui contenuti, strutturando un laboratorio allargato". "Partiremo da macro temi che riteniamo centrali per la città - prosegue Marco Lucchi, responsabile di Cna Area Forlì Città- e insieme alle imprenditrici e imprenditori, metteremo a fuoco gli aspetti strategici per la Forlì del 2050".

Nello specifico, i temi di partenza saranno logistica (infrastrutture fisiche e digitali), aree produttive (vocazione, specializzazione, qualificazione), centro storico (rivitalizzazione socio-economica), frazioni e forese (servizi, collegamenti, piste ciclabili), polo universitario (consolidamento e sviluppo), residenzialità (politiche abitative per lavoratori e studenti), energia (efficientamento e comunità energetiche), economia circolare (recupero dei sottoprodotti), rigenerazione urbana (recupero aree dismesse e strategie di de-sigillazione) e semplificazione burocratica. La partecipazione è consentita previa iscrizione tramite il sito www.cnafc.it, fino ad esaurimento dei posti disponibili.