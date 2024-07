Piano di abbattimento delle nutrie, animalisti: "Accusate dei danni a campi e argini, ma non ci sono prove"

Il piano contro le nutrie ideato dalla Giunta non piace agli animalisti. A esprimersi negativamente contro il "piano di eradicazione delle nutrie mediante abbattimento" è l'associazione Gabbie Vuote, che riferisce come il piano sia stato "assegnato, a titolo oneroso, ad una Odv che, paradossalmente, ha come fine statutario anche 'promuovere la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente naturale, del paesaggio e del patrimonio faunistico, ittico e botanico'".

Per l'associazione "si accusano, fin troppo facilmente, questi animali (visto che non possono difendersi) di creare danni economici alle coltivazioni e agli argini dei corsi d'acqua cosa peraltro tutta da dimostrare, visto che non vi sono evidenze scientifiche che i danni siano responsabilità delle nutrie e, anzi, questi avvengano anche dove le nutrie non sono presenti; ciò è avvalorato dal fatto che in tutta Europa, da anni, sono in atto mattanze contro le nutrie, ma non hanno portato ai risultati voluti".

Le stesse modalità dell'eradicazione non convincono gli animalisti. "Nelle zone dove vivono le nutrie vi sono presenti numerosi altri mammiferi e volatili selvatici che, se le gabbie trappola venissero allocate senza una continua supervisione, rischierebbero di rimanervi intrappolati e condannati a morte certa - prosegue Gabbie Vuote - È contestabile anche l’utilizzo di armi ad aria compressa con potenza inferiore ai 7.5 joule, che non sono sottoposte ad autorizzazione da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza".

"Esistono in Italia molti esempi virtuosi di convivenza pacifica con le nutrie: si vedano ad esempio i progetti di Modena, Sesto San Giovanni (Mi), Muggia (Ts), dove si è optato di contenere il numero delle nutrie avviando progetti di sterilizzazione - conclude l'associazione - oppure si potrebbe valutare di trasferirle presso santuari per animali, dove potrebbero trascorrere il resto della loro vita in pace senza essere perseguitate. Progetti etici e rispettosi della vita sono possibili, se lo si desidera, se si ha il coraggio di attivare la luce dell'etica e della coscienza morale".