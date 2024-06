Case popolari, cantieri per oltre 11 milioni. Il sindaco Zattini: "81 nuovi alloggi per rispondere all'emergenza abitativa"

Oltre 11 milioni e 300 mila euro di lavori per la riqualificazione del patrimonio Erp e la realizzazione di nuovi alloggi per rispondere all’incremento delle emergenze abitative a carico di nuclei familiari socialmente e economicamente più svantaggiati. Il piano casa del Comune di Forlì, del valore complessivo di 11.340.000 euro di cui 2.650.000 a carico dell’Ente, ruota attorno a otto macro interventi e al risanamento di situazioni di fragilità di lungo corso. Per il sindaco e candidato alle prossime elezioni amministrative, Gian Luca Zattini, si tratta prima di tutto di “progetti di rigenerazione urbana, volti a elevare la qualità dell’abitare e ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”.

“In via del Portonaccio - spiega Zattini - abbiamo messo mano a uno degli edifici più vecchi della città, con 54 alloggi e un’ampia autorimessa. Abbiamo rifatto le facciate con interventi di isolamento termico, installato nuovi infissi e avviato opere di efficientamento energetico degli impianti. Nel piano interrato, sono in corso azioni di bonifica e a breve l’intera area verrà destinata alle Forze di Polizia come locale ad uso autorimessa. Interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici, alloggi e parti comuni sono in corso anche in via Molino Ripa e Corso Garibaldi.”

Due interventi importanti, inoltre, riguardano il recupero all’uso abitativo di 53 alloggi ERP. “Con 1 milione di euro di fondi del Comune abbiamo rimesso sul mercato 50 alloggi sfitti. Con 200 mila euro di risorse Pinqua ne abbiamo recuperati altri 3. Per ognuna di queste unità abitative sono stati messi a norma gli impianti elettrici e meccanici e riqualificati i servizi igienico sanitari. Ma l’intervento più importante in termini di incremento dell’offerta popolare abitativa è certamente la realizzazione del nuovo edificio ad impatto energetico zero in via Autoparco, per un costo complessivo di 6milioni 500mila euro. 28 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica a pochi metri da un altro condominio ERP e a ridosso del parco della Parce. Il cantiere è stato allestito e i lavori sono partiti.”