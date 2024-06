Manutenzione delle strade provinciali: in programma asfaltature per oltre 2,6 milioni di euro

Oltre 2,6 milioni di euro per la manutenzione delle strade provinciali. Lo annuncia l'ente di Piazza Morgagni, specificando che "sono stati programmati lavori su 15 tratti stradali provinciali forlivesi attraverso 5 diversi canali di finanziamento (la Provincia, non avendo fondi propri per gli investimenti, è legata a linee di finanziamento statali, ndr)) per 2.626.000 euro". Il programma delle manutenzioni stradali per il 2024 per l’area forlivese è stato validato dagli uffici e dai consiglieri delegati. "Per il terzo anno consecutivo vengono investite somme ingenti in asfalti per recuperare i disagi ereditati da anni di mancati investimenti e finanziamenti, con l’obiettivo di passare dagli interventi dettati dalle emergenze alle priorità determinate da una programmazione strutturale", viene rimarcato.

A Forlì gli interventi riguarderanno la Provinciale 2 dal chilometro 3+500 al chilometro 5, la Provinciale 1 dal chilometro 3 al chilometro 9, la Provinciale 27bis in tratti discontinui tra il chilometro 0 e il chilometro 1, la Provinciale 72 dal chilometro 0+500 al chilometro 1+500 e la Provinciale 125 in tratti discontinui tra il chilometro 5 e il chilometro 6+500. Lungo la Bidentina (Provinciale 4) si interverrà a Civitella tra il chilometro 65 e il chilometro 66, in tratti distinti di Galeata tra il chilometro 55 e il chilometro 53 e a Santa Sofia tra il chilometro 51 e il chilometro 57+250. Interventi sono previsti anche a Castrocaro lungo la Provinciale 54ter tra il chilometro 0 e il chilometro 2+500.

A Premilcuore si interverrà lungo la Provinciale 3 del Rabbi tra il chilometro 51+075 e il chilometro 27+750, mentre a Galeata sulla Provinciale 24 dal chilometro 0 al chilometro 5+700. Seguendo l’ordine delle priorità, le manutenzioni incidono sull’intero territorio, dalle vallate alla pianura. Tra gli interventi principali questa mattina (lunedì) sono partiti i lavori di manutenzione sulla Provinciale 3 del Rabbi da Premilcuore a San Zeno per 530 mila euro e sulla Bidentina da Galeata e Santa Sofia per 180mila euro.

Nell’anno 2022, viene ricordato da Piazza Morgagni, "la Provincia di Forlì-Cesena ha investito sulle strade del territorio forlivese 2 milioni di euro in lavori di manutenzione, asfaltatura e segnaletica orizzontale. Gli interventi hanno riguardato 18 strade provinciali per un’estensione complessiva di circa 25 chilometri (in superfice di pavimentazione asfaltata 150mila metri quadrati). Sempre per quanto riguarda il territorio forlivese, nel 2023 la Provincia ha investito 2 milioni e mezzo di euro in lavori su 26 strade provinciali attraverso 5 diversi canali di finanziament"o.