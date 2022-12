Aumentano le donne clochard, sono il 50% in più a Forlì: arriva il "piano freddo" per aiutare "invisibili" e indigenti

Un piano straordinario di interventi a favore di famiglie in difficoltà, persone senza fissa dimora e a rischio povertà nel territorio comunale. E’ il "Piano Freddo 2022-2023" presentato martedì mattina in Comune a Forlì, che prevede uno stanziamento di oltre 200mila euro, a fronte dei 190mila dello scorso anno, e un potenziamento delle azioni a sostegno dei più fragili.

Quattro le principali misure previste, che vanno ad aggiungersi agli strumenti ordinari già in campo, a partire dalla riattivazione delle utenze domestiche delle famiglie segnalate dai servizi sociali che non sono in grado di pagare le bollette e i cui costi verranno sostenuti direttamente dal Comune, attraverso un contributo straordinario e al protocollo di intesa siglato con Hera. E’ poi previsto il ripristino delle caldaie non funzionanti negli alloggi di Edilizia residenziale pubblica assegnati a persone in stato di indigenza. Anche in questo caso, sarà il Comune a fare fronte ai costi degli interventi di sistemazione o sostituzione degli impianti di riscaldamento grazie a un apposito fondo.

Due i fronti di intervento e di primo aiuto contro l’emarginazione. Ci sarà un potenziamento dell’attività delle Unità di Strada dell’Associazione Papa Giovanni 23°, per il monitoraggio delle aree del territorio maggiormente frequentate da persone senza fissa dimora, alle quali verrà fornito un kit “di sopravvivenza” e che saranno poi accompagnate nelle strutture dedicate. Infine, saranno allestiti 10 nuovi posti letto nel dormitorio della Caritas, per la prima accoglienza, che passeranno così da 25 a 35.

Si registra anche nel nostro territorio un aumento della presenza di persone senza fissa dimora, in particolare anziani e donne. “Abbiamo assistito a un incremento il 50% di donne bisognose di accoglienza e abbiamo potenziato i servizi a loro dedicati - spiega il direttore della Caritas -. In questi anni, dal 2009 a oggi, abbiamo operato sul territorio con un impiego di risorse che, insieme alla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, è stato pari a 1 milione e 700 mila euro e che comprende anche il sostegno al costo delle bollette”. A illustrare il piano l’assessora al Welfare del Comune di Forlì Barbara Rossi, Pierluigi Rosetti responsabile dell’Unità Adulti e Politiche Abitative, Serena della Torre, responsabile del Servizio Sociale Adulti, Giorgio Maria Verdecchia dell’associazione “Salute e Solidarietà”, e il direttore della Caritas, Filippo Monari.

“Il nostro obiettivo è prenderci cura delle persone che hanno bisogno e lottare contro la povertà che in questo periodo si è acuita - afferma l’assessora Rossi -. Il Piano nasce dalla valutazione dei bisogni che non sono sempre gli stessi: negli ultimi 3 anni la scena sociale è cambiata, rispetto ad esempio al periodo della pandemia, oggi non abbiamo restrizioni, ma il dato economico è peggiorato e c’è un maggiore rischio di indigenza. Abbiamo il dovere di intervenire e possiamo farlo grazie alla collaborazione e alla solida rete che si è costruita con le realtà che operano nel territorio e che sono presenti oggi”. Rete che coinvolge anche la Prefettura, la Protezione Civile, la Ausl, la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine.

Le strutture oggi presenti sul territorio garantiscono servizi che vanno dalla prima accoglienza a un’assistenza più continuativa. La Caritas opera attraverso il Centro diurno, le mense del Buon Pastore e di Santa Maria del Fiore (attive 365 giorni l’anno) l’ambulatorio per l’assistenza sanitaria, il dormitorio maschile e quello femminile, cui si aggiunge quello di Borgo Sisa da 10 posti letto gestito dall’associazione Papa Giovanni XXIII.