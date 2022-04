Viale Risorgimento e altre strade avranno marciapiedi nuovi: la giunta stanzia quasi mezzo milione

Una manutenzione straordinaria per un importo da 470mila euro. La giunta comunale, riunitasi il 6 aprile scorso, ha approvato il piano marciapiedi per il biennio 2022-2023, con lavori finalizzati - come si legge nella relazione tecnica, ad eliminare "situazioni di pericolo", laddove sono presenti deformazioni provocate dall’usura "o situazioni derivate da interferenze di vari enti terzi per allacci tipo gas, acqua, fognature, telefoniche, che con il passare degli anni hanno determinato un assestamento ed un disgregamento fra la pavimentazione originaria e quella oggetto di ripristino per i predetti allacci".

Gli interventi, viene spiegato, "sono stati determinati in base alla disamina delle priorità a seguito di monitoraggio effettuato dal servizio manutenzione infrastrutture stradali, comparate con esigenze di altri interventi enti o di altri lavori in previsione da parte dell’amministrazione comunale e delle risorse a disposizione". I lavori interesseranno viale Risorgimento, viale Spazzoli, parte di via Campo di Marte e viale Bidente. Le strade "sono state definite in base a riscontri da sopralluoghi effettuati in fase di redazione della progettazione definitiva e sono indicative e suscettibili a variazione in corso d'opera in base alle effettive situazioni riscontrate al momento dell’esecuzione e come da indicazione della Direzione Lavori.