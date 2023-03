Una nuova linea dall'Emilia Romagna alla Puglia: c'è anche Forlì nel piano di sviluppo della rete elettrica

Interessa anche Forlì il Piano di Sviluppo 2023 della rete elettrica nazionale, che prevede in Emilia-Romagna un investimento di oltre 740 milioni di euro per i prossimi 10 anni. L’obiettivo di Terna, la società italiana operatrice delle reti di trasmissione dell'energia elettrica, viene spiegato, "è quello di favorire l’integrazione delle fonti rinnovabili, migliorare il livello di efficienza, resilienza e sostenibilità del sistema elettrico attraverso l’incremento della magliatura e dell’affidabilità della rete esistente e il rinforzo delle dorsali tra Sud (dove è maggiore la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) e Nord (dove è più sostenuta la domanda di energia elettrica)".

La principale novità introdotta dal Piano di Sviluppo 2023 è la rete Hypergrid, che sfrutterà le tecnologie della trasmissione dell’energia in corrente continua (Hvdc, High Voltage Direct Current) per raggiungere gli obiettivi di transizione e sicurezza energetica. In aggiunta agli interventi di sviluppo già previsti, Terna ha pianificato cinque nuove dorsali elettriche, funzionali all’integrazione di capacità rinnovabile, per un valore complessivo di circa 11 miliardi di euro. Tra queste, la Dorsale Adriatica “Hvdc Foggia-Villanova-Fano-Forlì”.

La nuova infrastruttura collegherà la parte settentrionale della Puglia fino all’Emilia Romagna, passando per l’Abruzzo e le Marche, con un collegamento complessivo di oltre 500 chilometri. L’opera permetterà di ridurre le congestioni di rete in regioni caratterizzate da un’elevata produzione rinnovabile, come ad esempio la Puglia.

L’intervento prevede lo sviluppo in due fasi. La prima consiste in un collegamento Hvdc aereo tra Foggia e Villanova (Pescara) e il raddoppio dell’Adriatic Link con un nuovo collegamento sottomarino; la seconda, invece, prevede la realizzazione di un collegamento Hvdc aereo tra Fano (Pesaro Urbino) e Forlì. Terna, con oltre 130 persone quotidianamente impegnate nello sviluppo e nella manutenzione della rete elettrica regionale, gestisce in Emilia-Romagna oltre 5.200 km di linee in alta e altissima tensione e 65 stazioni elettriche.