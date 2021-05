Piano scuola estate 2021, in provincia di Forlì-Cesena oltre 1 milione di euro

ll Ministero dell’Istruzione nel quadro del Piano Scuola Estate 2021, ha assegnato alle scuole dell’Emilia Romagna risorse finanziarie per una somma complessiva pari a 10.961.626,99 euro (150 milioni a livello nazionale). In provincia di Forlì-Cesena arriva 1.047.698,97 euro. Le risorse serviranno a supportare le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado della nostra regione nello sviluppo di attività volte a potenziare l’offerta formativa extra curricolare, il miglioramento di competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività di recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo degli studenti nel periodo che intercorre tra la fine delle attività didattiche dell'anno scolastico 2020-2021 e l’inizio di quelle del nuovo anno e a seguire.

In aggiunta, il Ministero dell’Istruzione renderà disponibili alle istituzioni scolastiche del territorio nazionale (ciascuna scuola potrà candidarsi autonomamente) anche ulteriori risorse attraverso determinate inee di finanziamento. Programma operativo nazionale “Per la scuola”, 2014-2020, per un totale di 320 milioni di euro. Questi fondi saranno utilizzabili soprattutto nelle aree con maggiori disuguaglianze economiche e sociali. Le risorse potranno essere spese sino al termine dell’anno scolastico 2021-2022, nella logica di un piano di trasformazione che partirà dall’estate e proseguirà durante il prossimo anno scolastico.

"Le scuole dell’Emilia Romagna possono già contare su quasi 11 milioni di euro - afferma il vice direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, Bruno Di Palma - al fine di mettere in campo azioni e progetti volti a recuperare socialità e rafforzare gli apprendimenti dei nostri ragazzi. Il Piano Scuola Estate è il punto di partenza - prosegue il Vice Direttore Generale - di un percorso di trasformazione ed evoluzione del sistema Istruzione per una scuola accogliente, inclusiva e basata su logiche di apprendimento personalizzato".

"Grazie a questo cospicuo sostegno finanziario - conclude Di Palma - le scuole della regione potranno continuare anche nel periodo estivo ad affiancare gli studenti e le famiglie, stabilendo importanti alleanze educative con il territorio. Ciò attraverso la stipula dei ‘patti educativi di comunità’ con enti locali, istituzioni pubbliche e private, realtà del Terzo Settore, consolidando in questo modo il senso di appartenenza alla ‘comunità’ ed il pieno coinvolgimento degli studenti e delle loro famiglie; infine realizzando un modello educativo finalizzato soprattutto a mitigare il rischio di dispersione scolastica e di povertà educativa”.