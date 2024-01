Il piano di sviluppo dell'aeroporto: 130 milioni di investimenti in 15 anni: 7 nuovi hangar per il polo di manutenzione

La società di gestione dell'aeroporto Ridolfi 'FA' ha varato il suo Piano di sviluppo aeroportuale, un documento di pianificazione reso obbligatorio da Enac una volta che 'FA', lo scorso anno, aveva ottenuto la concessione definitiva per 30 anni dell'intero sedime aeroportuale. Il piano è articolato in tre fasi di sviluppo, ognuno di 5 anni, con il primo step che è vincolante nei confronti di Enac. In totale il piano prevede investimenti per 134 milioni, di cui quasi 84 a carico di FA, in 15 anni. Nei primi 5 anni FA prevede investimenti infrastrutturali per 18,1 milioni, di cui 13 a carico della società di gestione capitanata dagli imprenditori Giuseppe Silvestrini ed Ettore Sansavini.

Le stime di aumento dei passeggeri

In base a tale piano, quindi, FA prevede di incrementare nel 2024 i passeggeri fino a 177mila nello scenario migliore, con una progressione nelle annualità successive che dovrebbe giungere nel 2038 a superare un milione di passeggeri. “Il risultato per numero di passeggeri che prevediamo di raggiungere entro la fine del 2024 - dice Andrea Stefano Gilardi, direttore generale e accountable manager di F.A. - è stimabile in circa 180mila: un aumento sul 2022 pari al 27%. Se l’anno scorso grazie a GoToFly hanno volato 40mila persone, nel 2024 stimiamo un incremento fino a 78mila”.

La società di gestione intende realizzare questo obiettivo mediante voli di linea e voli estivi charter, mantenendo la collaborazione col tour operator bolognese 'MySunSea', mentre si è interrotta la collaborazione con il tour operator riminese 'Sigismondo'.

La rete degli aeroporti dell'Emilia-Romagna

Il 'Ridolfi' conta di aumentare il traffico passeggeri sia per le stime generali che vedono un mercato in forte crescita, sia perché è nero su bianco un Piano nazionale degli aeroporti, che non prevede nuovi scali nel prossimo decennio e “spinge” a creare 13 reti di aeroporti in Italia, di cui 8 già esistenti e 5 da realizzare, tra cui quella dell'Emilia-Romagna che include Bologna, Rimini, Forlì e Parma.

“La rete è strutturata su un aeroporto principale, nel nostro caso Bologna, e aeroporti ancillari su cui si ripartisce il traffico una volta che l'aeroporto principale è giunto al suo carico massimo”, spiega Gilardi. E mentre Bologna viene considerata vicina alla saturazione, “Forlì invece ha un sedime di 70 ettari disponibili, un caso raro in Italia che permette di attrarre investimenti privati”, sempre Gilardi.

Un piano da 829mila metri cubi di nuove infrastrutture

Il Piano di sviluppo aeroportuale prevede quindi la costruzione di 829mila metri cubi di nuove infrastrutture aeroportuali in 15 anni. Fortissimo l'investimento sugli hangar manutentivi per fare di Forlì tra i maggiori poli internazionali per la manutenzione degli aeromobili. Il piano, per esempio, prospetta di passare da 1 a 7 hangar, per un totale di 30mila mq impiegati per l'attività manutentiva.

Tra le opere che 'FA' ha messo tra gli interventi da fare nei prossimi 5 anni ci sono la demolizione e ricostruzione dell'attuale hangar in uso ad Albatecnhnics per portarlo a 2.600 mq e un nuovo hangar da 4.000 mq, sempre per il polo manutentivo. In previsione anche un ampliamento dell'aerostazione (zona imbarchi e un'area commerciale duty free), l'ampliamento della 'turn pad' della pista e una nuova recinzione perimetrale metallica al posto dell'attuale in legno.

“Se inseriamo queste previsioni è perché i subconcessionari, come Albatechnics, ce lo chiedono. Questo operatore della manutenzione è intenzionato a raddoppiare i suoi attuali 60 tecnici specializzati operanti a Forlì e visto che ci sono pochi corsi professionalizzanti siamo intenzionati a implementare anche la formazione, in collaborazione con le istituzioni, ma se necessario anche in autonomia”, spiega Gilardi.

Nella fase 2 (2029-2033) vengono elencati la manutenzione straordinaria della pista, la ricostruzione della caserma dei vigili del fuoco, ma soprattutto la costruzione di altri due nuovi hangar da 5.200 mq sul lato di via Decio Raggi, con un varco doganale di accesso anche da quella strada. Nella fase 3 altri due hangar e lavori di ampliamento dell'aerostazione e del piazzale antistante. Un piano espansivo quindi, in linea anche con le indicazioni politiche. “Il viceministro delle Infrastrutture Galeazzo Bignami ha dato un indirizzo per la valorizzazione dell'aeroporto di Forlì, partendo dalla scuola Enav che doveva sparire dai radar e che ora si ritrova al centro della programmazione politica aeronautica”, dice a margine Gilardi.

Per il traffico outgoing si guarda a Francoforte e Bruxelles

FA poi fa appello alla Regione. Spiega Gilardi: “ In un’ottica di ulteriore crescita, stiamo infine lavorando, in stretta sinergia con gli attori principali della scena turistica - a cominciare dagli albergatori - per portare sul “Ridolfi” collegamenti in chiave incoming (turisti in arrivo, ndr) da città di primaria importanza: vedi Francoforte e Bruxelles”.

“Siamo consapevoli che il nostro piano dei voli estivi è indirizzato ad un traffico outgoing (turisti in partenza, ndr), ma da soli non possiamo sostenere gli oneri di sviluppare un traffico di passeggeri incoming. Credo esistano i presupposti per fare bene e conseguire traguardi utili al territorio e all’economia della Romagna. In proposito mi sento di rivolgere un appello anche alla Regione Emilia-Romagna affinché gli interlocutori istituzionali possano supportarci nel percorso. Se l'assessore regionale Corsini vuole dare un aiuto in tal senso è benvenuto”.

Logistica

Avendo molto spazio, Forlì si candida anche a “parcheggio lungo sosta” degli aeromobili. Il Ridolfi, infatti, si è candidato ad accogliere per un anno i 24 aerei della ungherese Wizzair fermi per una lunga revisione e rifacimento dei motori. “Lo spazio lo abbiamo e le capacità manutentive pure”, chiosa Gilardi. Che fa infine un ultimo appello al Ministero dell'Economia che da tre anni ha nella cartellina dei documenti da firmare un decreto che trasferisce allo Stato il costo di 570mila euro che FA sta sostenendo ogni anno per il personale della torre di controllo nella fascia oraria 18-23 e il sabato e la domenica. “Siamo l'unico aeroporto in tutt'Italia che dà questo contributo per quello che è un servizio dovuto”.