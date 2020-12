Piano urbanistico a Carpena, progetto depositato per le osservazioni

L'Amministrazione comunale informa che presso la Segreteria del Servizio Urbanistica e Edilizia Privata - Area Servizi all'Impresa e al Territorio - del Comune di Forlì è depositato il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) per l'attuazione del comparto classificato nel POC vigente come – ambito di trasformazione e ridisegno nella frazione (ADF) denominato “ADF 13A”, ubicato in località Carpena in fregio a via Brando Brandi.

Gli elaborati relativi al PUA sono depositati e possono essere visionati nei seguenti orari, previo appuntamento telefonico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.30 – martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (tel. 0543.712278) o tramite consultazione online sul portale della Rete Civica Comunale, nella sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del territorio – Atti di Governo – Unità Strumenti Attuativi e Urbanizzazioni. Entro il 26 gennaio 2021 chiunque può formulare osservazioni sui contenuti del PUA, indirizzandole al Servizio Urbanistica e Edilizia Privata - Area Servizi all'impresa e al Territorio - del Comune di Forlì, Piazza Saffi n. 8, Forlì, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.