Piano Urbanistico Generale, fioccano le idee: socialità, spazi naturali e nuovi ruoli per i centri storici

Il processo partecipativo "Il futuro con un piano", che accompagna la redazione del Piano Urbanistico Generale dei comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Forlimpopoli, Meldola, Predappio, entrerà a settembre nella seconda fase. Avviato in aprile, ha attraversato momenti di ascolto delle comunità, attraverso questionari (ben 1771 le risposte ricevute) e “laboratori di pensiero” dedicati ai tecnici e ai politici coinvolti.

"Da questa prima fase di analisi sono infatti emersi alcuni temi particolarmente cruciali per i comuni interessati - esordisce il sindaco di Castrocaro, Marianna Tonellato -: l’abitare tra condivisione e convivenze, la sostenibilità e le nuove forme di tutela, la socialità e gli spazi naturali, l’infrastruttura socio-culturale, le nuove economie circolari. Tutti temi che contengono in sé altrettante sfide che coinvolgono la visione del verde come “nuova piazza”, nuovi ruoli per i centri storici, frazioni come possibili reti di identità e luoghi di buon vivere, un nuovo spazio pubblico tra realtà e digitale. Sfide che saranno affrontate attraverso varie occasioni di confronto".

Sono infatti in programma la prossima settimana workshop per approfondire i temi emersi come prioritari dalle attività della prima fase. Ogni workshop è dedicato ad un territorio, un tema e una situazione. Contestualmente ai workshop, sarà lanciato anche un contest fotografico dedicato alle ragazze e ai ragazzi tra i 16 e i 24 anni residenti nella provincia di Forlì-Cesena per dare spazio allo sguardo dei giovani sul futuro del proprio territorio e nel proprio territorio. Il percorso “Il futuro con un piano” è sostenuto e finanziato dalla Regione Emilia – Romagna nell’ambito della legge 15/2018 sulla partecipazione.

Per questioni logistiche (numero di posti limitato) è necessario confermare la propria partecipazione all'indirizzo urbanistica@comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it.. L’incontro si svolgerà in presenza e al chiuso, è pertanto necessario venire muniti di green pass e mascherina. Qualora qualcuno fosse interessato ma non potesse partecipare, sarà aggiornato sugli esiti del confronto svolto e potrà integrare il proprio contributo di riflessioni e idee. È possibile consultare la pagina web dedicata a “Il futuro con un piano”https://www.comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=8358&categoriaVisualizzata=19

Programma dei workshop

LUNEDÌ 20/9/2021 • 20.30-22.30 | Sala del Consiglio

PREDAPPIO

TEMA | L’infrastruttura socio-culturale tra centro e periferia, capoluogo e frazioni

SITUAZIONE | Area ex vivaio

MARTEDÌ 21/9/2021 • 18.30 – 20.30 | Sala del Consiglio

CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE

TEMA | Lo spazio naturale nel suo essere connettivo, aggregativo, culturale, educativo

SITUAZIONE | Parco dello Spungone

MERCOLEDÌ 22/9/2021 • 18.30 – 20.30 | Sala del Consiglio

FORLIMPOPOLI

TEMA | Le nuove economie collaborative, circolari, coesive

SITUAZIONE | Loggia Beccheria, piazza Pompilio

GIOVEDÌ 23/9/2021 • 20.30 – 22.30 | Saletta P.I.T. Arena Hesperia

MELDOLA

TEMA | La socialità tra usi temporanei e usi digitali nello spazio pubblico multifunzione

SITUAZIONE | Biblioteca, circoli ricreativi, aree verdi

Attività con la classe 5°C del Liceo Canova

BERTINORO

TEMA | Nuovi standard per un nuovo approccio alla pianificazione del territorio

SITUAZIONE | Centri storici dei piccoli Comuni come piattaforma agile