Piano urbanistico in zona Carpena, progetto depositato per le osservazioni

Il Comune di Forlì informa che nella Segreteria del Servizio Urbanistica e Edilizia Privata - Area Servizi all'Impresa e al Territorio, del Comune di Forlì è depositato il Piano Urbanistico Attuativo per l'attuazione degli interventi relativi al comparto ubicato a Forlì, località Carpena, in via Brando Brandi, classificato nel Poc vigente come “ZNI(R)63”. Gli elaborati relativi al PUA sono e possono essere visionati nei seguenti orari previo appuntamento telefonico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.30 – martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (tel. 0543.712278) o tramite consultazione online sul portale della Rete Civica Comunale, nella sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del territorio – Atti di Governo – Unità Strumenti Attuativi e Urbanizzazioni. Entro il 4 dicembre 2020 chiunque può formulare osservazioni sui contenuti del PUA, indirizzandole al Servizio Urbanistica e Edilizia Privata - Area Servizi all'impresa e al Territorio - del Comune di Forlì, Piazza Saffi n. 8, Forlì, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

